CIG reprueba "rehabilitar" Villares: "Con esta decisión, en la Administración hay un posible depredador sexual de jefe"

Archivo - El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el exconselleiro do Mar, en una foto de archivo. - ÁLVARO BALLESTEROS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

CIG-Administración Pública ha calificado de "grave error político" la decisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de nombrar al exconselleiro Alfonso Villares delegado territorial de la Xunta en Lugo tras el archivo de la denuncia por supuesta agresión sexual presentada contra él por una conocida presentadora.

"Con esta decisión, en la Administración autonómica tenemos a un posible depredador sexual de jefe", ha lamentado, en un comunicado remitido a los medios, en el que afea con dureza a Rueda haber situado al frente de la delegación del Gobierno gallego en Lugo al extitular do Mar e incide en que la ejemplaridad institucional va "más allá" del recorrido judicial de una causa.

La CIG esgrime que la "rehabilitación" de Villares como alto cargo autonómico es de "extrema gravedad" y que "hace patente el falso compromiso" de la Xunta del PP con las víctimas de violencia machista.

El sindicato ha trasladado su respeto por las resoluciones judiciales y la presunción de inocencia, pero recuerda que "el archivo de una causa por falta de indicios suficientes para continuar el procedimiento no equivale a una sentencia que declare la inexistencia de los hechos".

"RUEDA LO REHABILITA POR LE DA LA GANA"

"La responsabilidad política y social y la ejemplaridad institucional van más allá del recorrido judicial de un caso", ha esgrimido, además de hacer hincapié en que "nadie obliga a Rueda a rehabilitar políticamente a Villares".

"Lo hace porque le da la gana, y al hacerlo está enviando un mensaje inequívoco: para el presidente de la Xunta es más importante restituir la honorabilidad de un exconselleiro de su círculo político e íntimo que mandar un mensaje ejemplarizante de tolerancia cero frente a violencia. En definitiva, con esta decisión en la Administración autonómica tenemos un posible depredador sexual de jefe", ha lamentado.

Al respecto, la CIG agrega que las instituciones públicas "no solo tienen que actuar conforme a la legalidad, sino también preservar su credibilidad, proteger la confianza de la ciudadanía y actuar con la máxima responsabilidad ante situaciones de especial trascendencia social".

"NO ES UN CASO MÁS DE ENCHUFISMO"

Por ello, la CIG considera que este nombramiento "no es un caso de enchufismo más del PP", sino que supone "un grave atentado hacia todas las mujeres".

"Muestra una ausencia absoluta de conciencia que banaliza la violencia sexual, deteriora la credibilidad de las víctimas y evidencia una preocupante falta de responsabilidad y sensibilidad institucional por parte del presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia", ha concluido.