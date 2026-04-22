CIG-Saúde mantiene la convocatoria de huelga de este jueves en Primaria al no llegar a acuerdo con Sanidade

Archivo - Concentración de la CIG con motivo de la huelga en Atención Primaria. Frente a la Consellería de Sanidade. En Santiago de Compostela. Foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

CIG-Saúde ha informado de que la convocatoria de huelga para este jueves, 23 de abril, en Atención Primaria, se mantiene al no haber alcanzado un acuerdo con la Consellería de Sanidade.

Si bien en un comunicado reconocen que durante el encuentro se acercaron posturas "entre ambas partes", apuntan que las propuestas trasladadas por la administración autonómica no son suficientes para responder a las demandas del personal y a las necesidades asistenciales.

Lamentan que no se hayan concretado "compromisos firmes ni medidas que garanticen cambios efectivos en el avance de las condiciones laborales y asistenciales, tanto en los centros de salud como en los PAC".

El sindicato hace un llamamiento para participar en la jornada de huelga y en la concentración convocada a las 11.00 horas frente al Sergas "como medida de presión para conseguir una Atención Primaria pública, de calidad y con condiciones dignas para su personal".