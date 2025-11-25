La CIG ve "insuficientes" las medidas propuestas por Sanidade y mantiene la huelga en Atención Primaria

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG mantiene la convocatoria de huelga en Atención Primaria para este miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de noviembre, tras no alcanzar acuerdo en la reunión celebrada este lunes con la Consellería de Sanidade. En esa reunión sí llegaron a un acuerdo los restantes sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (CSIF, CCOO y UGT), que han decidido desconvocar el paro.

Así las cosas, la CIG explica que la última propuesta trasladada por la Consellería "no cumple los objetivos que llevaron a la convocatoria de esta medida".

Concretamente, ven "insuficiente" la propuesta de retirar la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria (FEAP) a finales de 2029 cuando, recuerdan, la ley de medidas de 2022 contemplaba que la duración de esta categoría -- que busca convertir las vacantes de médico de familia y que obliga a dos guardias remuneradas al mes -- sería de cinco años.

Sobre esto, apuntan además que no se especifica qué ocurriría si no funciona la voluntariedad.

Respecto a las condiciones retributivas de los PAC, señalan que el departamento autonómico retira una propuesta hcha en días previos de mejorar la retribución de la jornada complementaria incentivada de las 160 a las 140 horas. "Esta oferta desaparece del acta de acuerdo", destacan.

La CIG insiste además en que no pueden aceptar que, en el contexto actual, no se hable de un "verdadero" Plan de Ordenación dos Recursos Humanos que permita crear "una mínima expectativa en el desempeño profesional en Primaria".

Tras caerse de la convocatoria CSIF, CCOO y UGT, es turno ahora de los sindicatos médicos O'Mega y Simega de pronunciarse. Ambos mantendrán este martes reuniones con la Consellería para abordar una posible desconvocatoria de huelga.