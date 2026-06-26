Cinco personas resultan heridas en un accidente por alcance después de que el primer coche chocase contra un jabalí

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas resultaron heridas a primera hora de la mañana de este viernes en un accidente por alcance después de que el primer coche chocase contra un jabalí en Bergondo (A Coruña).

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron en la AP-9F, a la altura del kilómetro 2, a su paso por la parroquia de Guísamo, en Bergondo.

Los servicios de emergencia tuvieron constancia del siniestro sobre las 07.40 horas, cuando un particular llamó para informar de que un turismo había atropellado a un jabalí.

Pocos minutos después, la misma persona volvió a llamar para indicar que un segundo coche había chocado contra el primero, por lo que varias personas estaban heridas.

Por ello, se dio aviso al 061, a los Bomberos de Betanzos y a la Guardia Civil de Tráfico. Cinco ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital para recibir atención sanitaria.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de otros dos atropellos de jabalís en la mañana de este viernes en la provincia de A Coruña. El primero fue sobre las 06.30 horas en la AC-164, también en Guísamo, y el segundo alrededor de las 07.00 horas en la AC-173, en Oleiros. En ambos solo se registraron daños materiales.