Cinco vehículos resultan afectados por un incendio en Marín (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco vehículos han resultado dañados en la madrugada de este viernes en Marín (Pontevedra) por un incendio que se originó en uno de los coches cuando estaban estacionados, según ha informado el 112 Galicia.

Según ha relatado la Central de Emergencias, se recibió el aviso en torno a las 3.15 horas de este viernes por parte de la Policía Nacional, que alertó de que estaba ardiendo un vehículo junto al campo de fútbol de San Pedro y de que el fuego se estaba trasladando a otros coches.

Así, se informó a Policía Local y a los bomberos de O Morrazo, quienes detallaron de que el fuego calcinó por completo dos vehículos, un tercero resultó afectado en la defensa trasera y otros dos dañados levemente.

Por su parte, fuentes municipales han confirmado que, aunque la investigación continúa abierta, "se cree que el incendio fue intencionado".