El CiQUS de Santiago recibe la distinción María de Maetzu, dotada de una financiación de casi tres millones de euros

Entrega de las distinciones María de Maetzu - JUAN_MANUEL_PENA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha recibido la distinción María de Maetzu.

En un acto institucional celebrado en la Universitat Politècnica de València y presidido por la ministra de Ciencia, Innovación e Universidades, Diana Morant, el centro gallego ha recibido la distinción, concedida por la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Tal y como ha subrayado la USC en una nota de prensa, esta acreditación distingue a las unidades de investigación que destacan por el impacto y liderazgo internacional de su actividad científica, tras un proceso de evaluación realizado por un comité científico independiente.

La distinción va dotada de una financiación aproximada de tres millones de euros para los próximos cuatro años, que permitirá al CiQUS "impulsar su plan estratégico, reforzar la captación y formación de talento investigador, ampliar sus capacidades científicas y fortalecer su proyección internacional".

En este contexto, la acreditación fue recogida por el director científico del CiQUS, Diego Peña, de las manos de la ministra. Peña, ha destacado que "supone un reconocimiento al trabajo desarrollado en los últimos años y una oportunidad para mirar al futuro con mayor ambición".

"Nos permitirá impulsar proyectos más ambiciosos, acelerar el desarrollar el plan estratégico del centro y seguir atrayendo talento para consolidar el CiQUS como un referente internacional en la investigación química", ha remarcado.