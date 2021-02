Ciudadanos solicita que la diputada ourensana Montserrat Lama sea declarada tránsfuga por "mercadear" con el acta

La formación envía un escrito a la Diputación para que se le aplique "a todos los efectos" el Pacto Antitransfuguismo

OURENSE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ciudadanos Galicia ha exigido este viernes que la diputada provincial Montserrat Lama, quien hasta la semana representaba a la formación naranja en la Diputación de Ourense, sea considerada tránsfuga por "haber mercadeado y secuestrado el acta del partido".

En concreto, Ciudadanos han enviado un escrito a la institución provincial solicitando que sea considerada tránsfuga "a todos los efectos", teniendo como base el Pacto Antitransfuguismo firmado junto a PP, PSOE y Podemos, entre otros partidos, el pasado mes de noviembre a nivel estatal.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, la coordinadora de Cs Galicia, Beatriz Pino, ha aseverado que la "lucha contra el transfuguismo no va a parar hasta erradicar esa práctica de todas las instituciones". En sus palabras, es algo "antidemocrático" que "no hace más que alterar las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas".

De este modo, Pino ha asegurado que ya hace una semana que han exigido que Montserrat Lama sea "consecuente con lo que firmó" y deje su acta, "tal y como se comprometió en la carta y código ético que se asume al obtener el cargo".

APLICACIÓN "INMEDIATA" DEL PACTO

Ante su negativa, la dirección gallega ha actuado formalmente al solicitar por escrito a la Diputación de Ourense que sea considerada tránsfuga política y que se aplique "inmediatamente, rotundamente y de modo contundente" el Pacto Antitransfuguismo.

"Estamos convencidos y esperamos que el Partido Popular --que encabeza el gobierno provincial-- sea consecuente con lo firmado y no permita dar cobertura a un tránsfuga en su formación", ha añadido Beatriz Pino.

MARCHA DE LAMA

Montserrat Lama abandonó el partido la pasada semana asegurando que "no permitiría" que la tratasen de "moneda de cambio", después de que Ciudadanos rechazase ofertas tanto del PP como del PSOE para acceder al gobierno. En concreto, Baltar le ofreció integrarse en su equipo como vicepresidenta, mientras que los socialistas tanteaban con el resto de fuerzas una moción de censura, en la que estuvo sobre la mesa que ella, única representante de Cs, fuese la presidenta.

En este contexto, Lama rechazó ser "marioneta de personas y de un partido que no conocen la realidad de la provincia", al tiempo que manifestó estar en "completo desacuerdo con la incoherente forma de hacer política" del Ciudadanos, que "no" le había consultado "nunca ninguna decisión".

La ya ex del partido naranja tachó la decisión de "unilateral", asegurando que no había sido consultada y que había "sentido vergüenza" por "las manifestaciones realizadas por el partido", por lo que se pasaba al grupo de no adscritos para "dar estabilidad y ayudar en lo que pudiese" tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de Xinzo de Limia, donde es concejala.

LAS "INCOHERENCIAS" DE LAMA

Sobre todo ello, Beatriz Pino ha trasladado este viernes en rueda de prensa que su partido no hará juicios de valor, pero ha censurado que "no hay más que ver su trayectoria política para ver las incoherencias en las que ha ido cayendo", ya que Lama también estuvo en el PP y formó parte del gobierno de Baltar el mandato anterior.

Asimismo, la líder de Cs Galicia ha afirmado que "una semana antes de dar el paso de ser tránsfuga" Lama "se estaba presentando a una junta directiva de su ciudad". "Creo que nadie sabía a que estaba jugando", ha zanjado.