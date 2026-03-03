La CiUG dejará de facilitar a los medios las listas de aprobados en la PAU por la ley de protección de datos

Archivo - Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha anunciado este martes que, a partir de este mes de junio, dejará de remitir a los medios de comunicación los listados nominales de las personas que superen la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) por la ley de protección de datos.

Según ha informado la institución a los medios de comunicación, esta decisión responde a cuestiones relacionadas con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En sustitución de los nombres y apellidos, la CiUG se limitará a proporcionar estadísticas globales que incluirán los porcentajes de alumnado que haya superado las pruebas.

Esta medida supone un cambio significativo, ya que el envío de estos listados se venía realizando de forma ininterrumpida desde la constitución de la CiUG en el año 1992.

La comisión ha decidido comunicar esta novedad con antelación para que los medios de comunicación, especialmente los escritos, puedan tenerlo en cuenta de cara a la planificación de sus contenidos y evitar así la reserva de espacio, tal y como ha subrayado la CiUG.