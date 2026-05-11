La CNMC concluye que Alsa puede prestar nuevos servicios de tren turístico en Galicia al "no competir" con Renfe

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha concluido que Alsa puede prestar nuevos servicios de tren turístico en Galicia ya que "no compiten" con los ofrecidos por Renfe y "no comprometen" el equilibrio económico del Contrato de servicios públicos 2018-2027 entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Renfe Viajeros.

Según ha informado la CNMC en un comunicado, Alsa solicitó prestar cinco frecuencias por sentido que coinciden con los servicios públicos de media distancia de la red convencional. Concretamente en los trayectos de: Ourense - Barra de Miño - Os Peares - San Estevo de Sil - Canaval - Monforte de Lemos; y Monforte de Lemos - San Coludio-Quiroga - Montefurado - A Rúa-Petín.

En este sentido, la CNMC indica que los servicios turísticos de Alsa y los servicios públicos de Renfe "no compiten entre sí", ya que los de Alsa circulan con trenes históricos y solo operan en el verano.

Asimismo, remarca que los precios de Alsa son "entre tres y siete veces más caros" que los de los servicios públicos.