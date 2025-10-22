La cocaína incautada en un operativo con Francia tenía como destino España con apoyo de narcos en Portugal

Buque militar francés tras la llegada al puerto de A Coruña con un alijo de más de dos toneladas de cocaina - Gustavo de la Paz - Europa Press

Los cuatro detenidos y la droga fueron trasladados al puerto de A Coruña en un buque francés

A CORUÑA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La droga incautada en un operativo conjunto con Francia y que fue trasladada en un buque militar francés hasta el puerto de A Coruña asciende a un total de 2,4 kilos de cocaína, que fueron intervenidos en las costas de Lisboa en una embarcación de alta velocidad, según han informado responsables del operativo.

El mismo se ha desarrollado bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga, con intervención de la Armada francesa y con participación de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera.

En concreto, gracias a la colaboración internacional se recibió una información procedente de la Drug Enforcement Administration (DEA) alertando de la existencia de una organización criminal dedicada al transporte internacional de cocaína a través del Océano Atlántico siendo el destino final España, informa la Policía Nacional.

Detectaron que la embarcación tenía unos 12 metros de eslora y tres motores y que presentaba problemas mecánicos estando a la espera de recibir apoyo de la otra parte del grupo que se encontraba asentado en Portugal.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, se inició el pasado viernes tras recibir, gracias a la colaboración y cooperación internacional, una información de la DEA acerca de la posible existencia de una organización criminal dedicada al transporte de cocaína a través del Océano Atlántico hacia España.

LOCALIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN

Avanzadas las pesquisas, la UDYCO Central logró ubicar una embarcación de alta velocidad con tres motores y 12 metros de eslora al oeste de Portugal, la cual tenía problemas técnicos y se encontraba a la espera de recibir apoyo de la otra parte de la organización criminal afincada en el país luso.

Pocas horas después, la madrugada del día siguiente, a pesar de que trataron de deshacerse de todo el estupefaciente tras emprender la huida por ser descubiertos por las autoridades francesas, se logró la interceptación de la lancha, así como la recuperación de 2.400 kilogramos de cocaína y la detención de los cuatro tripulantes.

DETENCIONES

Durante el dispositivo policial establecido para el traslado de la embarcación, se comprobó su estado precario provocando finalmente el hundimiento de la misma durante su remolque.

Finalmente la operación culminó con el arresto de cuatro hombres como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

En la mañana de hoy tanto la droga como los detenidos han sido trasladados al puerto de A Coruña para la continuación de las diligencias en relación a un operativo que se encuentra bajo secreto de sumario.