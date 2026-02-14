Colectivos alegan la ampliación de la autovía do Salnés, que creen que convertirá las dunas de A Lanzada "en asfalto"

Archivo - Playa de A Lanzada (Pontevedra) - ELENA FERNANDEZ - Archivo

PONTEVEDRA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones ambientalistas han alegado en contra de la declaración como proyecto de interés autonómico (PIA) de la ampliación de la autovía do Salnés VG-4.1 y de la PO-308, que comenzó su tramitación en febrero y que, según advirten, supondrá transformar parte de las dunas de A Lanzada "en asfalto".

El Colectivo Ecoloxista do Salnés, la Federación Ecoloxista Galega, la Sociedade de Historia Natural de Galicia, la Sociedade Galega de Ornitoloxía y el Grupo de Anelamento Anduriña han presentado un escrito con seis alegaciones basadas tanto en el contenido del proyecto como en las formas administrativas, según recoge un comunicado.

Estos colectivos cargan ya contra la justificación propia del proyecto, que no ven fundamentada "con pensamiento de futuro", ya que consideran que el fomento de la movilidad en vehículo privado es un "modelo caduco".

Con respecto a las actuaciones propuestas por el Gobierno gallego, muestran su desacuerdo con la ampliación a tres o cuatro carriles de la VG 4.1 entre Sanxenxo y la playa de A Lanzada y también con las ampliaciones de la PO308 y PO550 en los tramos que transcurren por el propio sistema dunar del istmo de este espacio.

"Va a suponer transformar parte de las dunas de gran valor biológico en asfalto", advierten. De esta forma, creen que las medidas compensatorias que se proponen en la memoria son "irrisorias" en comparación al "impacto de enterrar un hábitat protegido", como son las dunas fijas.

Las asociaciones encuentran "revelador" que la Consellería "apenas invierta" en la restauración y conservación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) do Umia-O Grove, que engloba la zona de A Lanzada y que "lo único que recibe es una limosna" de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

VALORAN LA VÍA JUDICIAL

Por otra parte, los colectivos están valorando la presentación en los juzgados de un contencioso administrativo contra la Xunta en caso de que no rectifique el proyecto.

"La Xunta y la sociedad debemos sopesar los efectos negativos que tendría esta ampliación del asfalto a costa de nuestra naturaleza y buscar una forma más inteligente, ponderada y económica de atajar este problema muy puntual de los atascos en la zona", justifican.