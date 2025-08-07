El Colegio de Médicos de Pontevedra pide la creación de una Facultad de Medicina en Vigo para "descongestionar Santiago"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Pontevedra ha reivindicado este jueves la importancia de crear una Facultad de Medicina en Vigo para "mejorar la formación" y "descongestionar Santiago", asegurando que los más de 400 alumnos de primer curso de Medicina que tiene la universidad compostelana "compromete la calidad de la docencia".

En un comunicado, los médicos pontevedreses han apuntado a la "saturación preocupante" de la USC, viendo "imprescindible" distribuir los cursos clínicos de Medicina (cuarto, quinto y sexo) en otros hospitales gallegos, "como ya estaba previsto desde 2015".

"Defendemos que estos cursos se impartan también en las universidades de Vigo y A Coruña, tal y como se había acordado y también contar con los hospitales de Pontevedra (Montecelo/Nuevo Montecelo). Sin embargo, solo se ha aplicado parcialmente (en sexto curso), incumpliendo los compromisos firmados", han añadido.

Además, han puesto en valor que Vigo dispone de un hospital "referencia nacional", como es el Álvaro Cunqueiro, y con profesionales "altamente cualificados" para asumir esta labor docente.

Ante la necesidad de incrementar la formación de nuevos facultativos, consideran que Vigo "cumple con todos los requisitos para disponer de una Facultad de Medicina propia". "Además, ya cuenta con titulaciones afines como Biología, Química, Ingeniería Biomédica o Fisioterapia", han subrayado.

"DESCONGESTIONAR SANTIAGO"

"Reclamamos que se cumplan los acuerdos de descentralización y se impulse un modelo que beneficie a toda Galicia. No se trata de localismos, sino de mejorar la formación médica, descongestionar Santiago y garantizar una atención sanitaria de calidad", han insistido, apostillando que la creación de una Facultad de Medicina en Vigo se trata de una reivindicación "justa y necesaria, coherente con las demandas sociales y sanitarias de la región".

Pese a todo, los médicos pontevedreses se han mostrado "abiertos al diálogo", apostando por un modelo docente "más plural, descentralizado y adaptado a la realidad actual y futura de Galicia".

En la misma línea se ha vuelto a posicionar el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras reunirse este jueves con el rector de la UVigo, Manuel Reigosa. El regidor ha insistido en que Vigo debe tener una Facultad de Medicina "de forma inmediata", al ser "la más importancia ciudad de España" que no dispone de esta formación.

Caballero ha vuelto a atacar a la Xunta y a su presidente, Alfonso Rueda, que "no quiere que haya una Facultad de Medicina en Vigo". "Es incomprensible", ha apostillado.