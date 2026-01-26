Una colisión con cuatro vehículos implicados obliga a cortar dos carriles en Alfonso Molina y deja una herida leve

A CORUÑA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un segundo accidente múltiple registrado en esta jornada, esta vez a las 15,35 horas, en sentido entrada A Coruña, ha obligado a cortar dos carriles en la Avenida de Alfonso Molina y ha dejado herida leve a una joven de 22 años, que fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Según ha informado la Policía Local, el siniestro se produjo a la altura del barrio de Matogrande y estuvieron implicados un bus y tres turismos.

De los tres carriles, estuvieron cortados tanto el izquierdo como el central hasta que se limpió la calzada y se retiraron los vehículos accidentados. La situación provocó retenciones de tráfico.