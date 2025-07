El comisionado para el Corredor Atlántico reivindica que la licitación llega "al mayor techo posible"

Afirma que, de los 15,9 millones de pasajeros de Oporto en 2024, son gallegos 5,7, casi como los usuarios de los aeropuertos gallegos (5,9)

El comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha reivindicado que la licitación en esta infraestructura alcanza "el mayor techo posible", con 1.789 millones de euros entre enero y junio, aún sin presupuestos generales del estado (PGE).

Así lo ha destacado durante la reunión-coloquio organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en Santiago con el apoyo de Abanca.

En el acto, en una intervención abierta a los medios de comunicación --prosiguió pero ya con carácter privado--, el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, ha subrayado que el corredor "no es una aspiración", sino "una necesidad urgente" para las empresas gallegas, para "competir en igualdad de condiciones".

"Tenemos que ser ágiles, tener los presupuestos adecuados", ha añadido, antes de situar esta infraestructura en un momento "decisivo", ya que "ha dejado de ser una promesa lejana y empieza a ser, gracias el esfuerzo conjunto, a tomar forma como una realidad tangible".

Con todo, Vieites ha advertido de que "aún queda mucho camino por recorrer" y ha rechazado "demoras" o "dudas". "Seguiremos trabajando con firmeza", ha subrayado.

También el representante de Abanca, su director general comercial, Gabriel González, ha visto al corredor "en uno de los puntos de inflexión más importantes", toda vez que, según sus cifras, este año prevé movilizar 2.500 millones de euros. En el transporte de mercancías por ferrocarril, ha incidido, "solo hay margen para crecer".

"VENGO TAMBIÉN A ESCUCHAR"

A continuación ha tomado ya la palabra el comisionado, José Antonio Sebastián, quien ha hecho su exposición acompañado por una presentación en una pantalla a sus espaldas. En la primera de las diapositivas figuraba el título "Plan director del Corredor Atlántico".

"Vengo a explicar, pero también a escuchar", ha comenzado Sebastián, para, a continuación, calificar de "lista de la compra de todas las actuaciones" la intervención del mandatario de la CEG.

Por su parte, en su turno, ha señalado que España tendrá "terminada la conexión con la frontera" lusa "antes que los portugueses". Después, ha comenzado una exposición sobre carreteras y aeropuertos, punto en el que ha aportado algunas cifras como la de los 15,9 millones de pasajeros que el año pasado registró la terminal de Oporto.

"Todos los gallegos --los tres aeropuertos--, la suma, fueron 5,9 millones", ha confrontado. "Por qué? Por una sencilla razón: el gobierno de la región de Oporto paga a Ryanair, que tiene 40 rutas en ese aeropuerto, la escandalera de 37,4 millones de euros. Las aerolíneas vuelan donde hay tráfico o donde hay negocio", ha resuelto.

En este extremo, ha destacado que el Ejecutivo central acomete "inversiones muy importantes" en los tres aeropuertos gallegos --A Coruña, Santiago y Vigo-- pero ha añadido: "Se harían la siguiente pregunta, de los 15,9 millones de Oporto, cuántos son gallegos? Se lo digo yo, 5,7 millones. Vuelan tanto desde todos los aeropuertos gallegos, como desde Oporto. Ahí se lo dejo", ha afirmado.

Tras referirse a los puertos, su discurso se ha centrado en el ferrocarril, y ha hecho alusión a que se está "trabajando en la ejecución de nuevas plataformas y en la duplicación de la vía de lo que quedaba Zamora-Lubián".

MÁS DE 12.000 MILLONES PENDIENTES

De una inversión total del corredor planificada en 49.785 millones de euros, el comisionado ha destacado los datos que ya adelantó el Ministerio de Transportes este martes: van licitados 1.789 millones en los cinco primeros meses de 2025, más que en todo el año pasado (1.406 millones).

Así, "todas las inversiones de 2025, 26 y siguientes tienen que ser bastante superiores a los 12.000 millones de euros" --hay 12.321 millones pendientes de ejecución, según el comisionado--. Además de licitar, Sebastián ha resaltado que hay que adjudicar, porque, si no, sería "un engaño".

Asimismo, ha explicado que esto se hace sin presupuestos generales ya que "los de 2023 daban 1.648 millones de euros" y en un "teorema de los vasos comunicantes" unas obras se van pagando "y otras van viniendo". "Y además tenemos los 2.478 millones del plan de recuperación, y somos capaces de llevar estas cantidades a licitación al mayor techo posible con adjudicaciones importantes para cumplir", ha reivindicado.

En lo que respecta a las cercanías, ha recordado que el ministerio está "trabajando" y "en ello". "Tenemos los bocetos previos", ha dicho sobre el estudio para su implantación.

ACTUACIONES CONCRETAS

A mayores, ha hecho un repaso pormenorizado de las fases en que se encuentran diferentes actuaciones como el estudio Lugo-Santiago, la variante de Cerdedo (en unas semanas o pocos meses está el estudio informativo adjudicado para su realización), la salida sur de Vigo (estudio informativo en fase de redacción y "estará terminado muy probablemente antes de que termine este mismo año"), O Porriño-frontera (lanzado a licitación y recibiendo ofertas, con adjudicación prevista para antes de final de año).

También ha apuntado al 'by pass' de Redondela (finalizándose el expediente de información pública tras finalizar el estudio informativo, pues "se han recibido muchas alegaciones de municipios" y hay "pendientes tres informes medioambientales de la Xunta; luego se pasará a la declaración de impacto ambiental, con un plazo estimado de unos 18 meses), el 'by pass' de Betanzos ("misma situación", pero el impacto ambiental es declaración simplificada y hay una alegación "bastante importante" de Bergondo en la que debe intervenir Abogacía del Estado), la salida del puerto de A Coruña (un estudio informativo complementario se inició en noviembre de 2024 y el plazo de ejecución es de 26 meses) y por último, para salir de Galicia, León-Ponferrada (estudio de viabilidad y prefactibilidad del lazo de Manzanal con 18 meses de plazo pero que han solicitado una ampliación que "no se irá más allá de 24 meses").