El comité de Alcoa en A Coruña insta a Trabajo a pronunciarse sobre las denuncias sindicales respecto al ERE

Publicado 05/11/2018 12:58:52 CET

Ve "vulneración" de la legislación vigente y defiende que hay "medidas" para que el Gobierno actúe

A CORUÑA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha instado al Ministerio de Trabajo a pronunciarse sobre las denuncias formalizadas por los sindicatos respecto a la "vulneración de la legislación vigente" con el ERE extintivo presentado por la multinacional.

En declaraciones a Europa Press, ha defendido, mientras, que la empresa debe estar en la "mesa de gestión" que el comité de A Coruña plantea crear en la propuesta que el pasado 30 de octubre envió a los presidentes del Gobierno y de la Xunta; a la ministra de Industria y al conselleiro de Economía e Industria.

En seis puntos, abogan por que la empresa "colabore y participe" en esa mesa de gestión, con participación de los comités de empresa de las dos plantas afectadas por el cierre, A Coruña y Avilés, pese a que critican la "actitud prepotente" de la multinacional.

También defienden establecer los "mecanismos necesarios y de urgencia" para evitar que las plantas puedan entrar en una parada técnica y establecer una nueva regulación energética.

Sobre su propuesta, el presidente del comité de empresa de A Coruña ha insistido en que hay "medidas" que el Gobierno puede adoptar para evitar el cierre. Así, si la empresa no apuesta por el diálogo, ha planteado la aplicación "de la legislación vigente, el artículo 128.2 de la Constitución", sobre la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general.

"Cumplimos los requisitos", ha insistido el presidente del comité de empresa de A Coruña al apelar a la actividad "estratégica" de las plantas, como recoge la propuesta.

SIN DOCUMENTACIÓN DEL ERE

Por otra parte, ha explicado que el comité de A Coruña ha presentado este lunes un nuevo escrito al Ministerio de Trabajo. "No tenemos documentación ninguna", ha señalado sobre el ERE extintivo. Además, ante la reunión fijada para este martes con Alcoa, ha dicho que al comité de A Coruña "no se lo convocó". "No vamos a ir donde no se nos quiere", ha apostillado.

Mientras, de cara a la reunión fijada para el día 8 entre los presidentes autonómicos de Galicia y Asturias y la ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha vuelto a apelar a la "vulneración" de la legislación por parte de la empresa para defender la paralización del proceso iniciado por ésta con la presentación del ERE.

Por otra parte, ha anunciado la convocatoria de nuevas movilizaciones, que irán concretando cada día, según ha explicado, y entre las que seguirán las concentraciones ante la fábrica todas las tardes. Además, tienen previsto llevar a cabo una colaboración con el Banco de Alimentos.