El comité de Alcoa vuelve a pedir una intervención pública temporal en A Mariña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Alcoa vuelve a la solicitud de una intervención pública temporal en la planta de Cervo (Lugo), con el objetivo de que toda la comarca de A Mariña deje de estar "en vilo" y "se pueda solucionar" la crisis que afecta a la factoría desde hace años.

Así lo ha afirmado el presidente del comité, José Antonio Zan, después de mantener una reunión, este martes, con representantes de la comisión de industria del Congreso. Según asegura, hubo receptividad, pero "falta la acción del ministerio y Xunta".

Zan advierte de que "no es una solución el producir sin viabilidad a futuro", y eso es lo que proporciona, en su opinión, el horno de cocción y un marco energético estable como son las 'PPA' --acuerdos a medio/largo plazo--.

En el encuentro, según explica el presidente del comité de empresa, los representantes de los trabajadores expusieron los términos de los acuerdos firmados y también las dos sentencias "que dicen que Alcoa actuó de mala fe" y "que viene de un proceso de A Coruña y Avilés por el cual estuvo en los juzgados por presunta estafa, lo cual solucionó abonando 70 millones a ambas plantas y a todos los trabajadores".

También han trasladado que la 'joint venture' "no da garantía ninguna". Para ello, enseñaron "toda la documentación sobre Ignis EQT y la propia garantía que da en 2023 para poder llegar a ser ni siquiera valorada por el ministerio como posible comprador".

Por otra parte, el comité exige que se haga público el MoU --memorando de entendimiento-- y ve "muy importante" los parques eólicos "que siguen sin aprobarse" por el Ministerio de Transición