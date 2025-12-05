El comité de Ence protesta ante la CEG en Santiago y volverá a la huelga el martes para mostrar su rechazo al ERE

Protesta del comité de Ence en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Ence en Lourizán (Pontevedra) han llevado sus protestas a las puertas de la confederación de empresarios de Galicia (CEG) en Santiago, y volverán a la huelga el martes para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) previsto por la compañía.

Además, ese mismo día, se movilizarán frente al complejo administrativo de la Xunta en San Caetano, también en la capital gallega, para exigir que les reciban el presidente gallego, Alfonso Rueda, y la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, a quienes han pedido una reunión, sin respuesta por el momento.

Tras una pancarta con el lema 'Non á perda de postos de traballo', el presidente del comité de empresa, Santiago Cerqueiro, ha señalado que este jueves la negociación terminó de nuevo sin avances, y las dos partes están citadas de nuevo el día 11. El plazo del ERE concluye el próximo día 20.

Por su parte, la empresa reiteró este jueves que la medida responde a "un plan de eficiencia y competitividad que se implementará en el periodo 2025-2027 apoyado en dos pilares: por un lado, la adopción de soluciones de inteligencia artificial y reingeniería y automatización de procesos y, por otro, la racionalización de sus procesos operativos".