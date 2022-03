El comité del hospital Povisa valora convocar huelga por el bloqueo del convenio y tras 12 años de salarios congelados

VIGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comité de personal del hospital Povisa de Vigo (que pertenece al grupo Ribera Salud) ha advertido este jueves de que no descarta convocar huelga si se no se avanza en la negociación de un nuevo convenio colectivo y si la empresa no acepta mejorar las condiciones de una plantilla que lleva 12 años sin actualizar sus salarios.

Así lo han trasladado en una rueda de prensa en la que la presidenta del comité, Chus Neira (CIG), ha explicado que, pese a las 14 reuniones mantenidas a lo largo del año pasado con la dirección del centro para pactar un nuevo marco de relaciones laborales, no se llegó a ningún acuerdo.

Los principales escollos están en el aumento de los salarios, los procesos de promoción interna y la jornada. Con respecto a los sueldos, la empresa ofrece un 1% para 2021, un 1,5% para 2022 y un 2% para 2023, mientras que el comité reclama un 3% en 2021, un 3% en 2022 y un 3,5% en 2023. "No pedimos una subida descomunal", ha indicado Neira, que ha recordado que el 2021 cerró con un IPC del 6,5%.

Por otra parte, los sindicatos han denunciado que la plantilla padece también constantes cambios en sus jornadas, lo que imposibilita la conciliación, y han lamentado que "se están yendo muchos trabajadores, incluso veteranos con contrato fijo" porque prefieren estar en el Sergas aunque trabajen de forma eventual.

"Con la anterior dirección (grupo Silveira) tuvimos diez años el convenio congelado, hubo despidos, vivíamos en constantes conflictos (...), y creíamos que el Grupo Ribera (propietarios del hospital desde hace dos años y medio) iba a tratar de mejorar nuestras condiciones, pero las cosas no cambiaron casi nada", ha señalado la presidenta del comité.

Ante esa situación de bloqueo, los trabajadores han iniciado ya las protestas, con concentraciones y otros actos, como la 'sentada' y manifestación prevista para este jueves en las inmediaciones del hospital. No obstante, han advertido los sindicatos, si en el plazo de 15 días la empresa no pone sobre la mesa una oferta aceptable para volver a negociar, valorarán la convocatoria de huelga.

Finalmente, el comité ha subrayado que los casi 1.400 trabajadores de Povisa "lo han dado todo" durante la pandemia, incluso a pesar del déficit de personal, doblando jornadas, "sin tener vida familiar", y la empresa no ha respondido a sus demandas.