A compravenda de vivendas en Galicia crece 38,4% en febreiro, seis veces máis que a media nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

A compravenda de vivendas en Galicia subiu un 38,4% o pasado febreiro, en comparación co mesmo mes de 2023, até situarse nos 2.090 inmobles, segundo datos publicados este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press.

Desta maneira, a Comunidade rexistrou un incremento seis veces superior ao da media nacional, xa que no total de España a compravenda de vivendas creceu un 5,8% no segundo mes do ano, con 52.796 unidades.

En Galicia, 517 das vivendas comercializadas eran novas, case un 46,9% máis, mentres que 1.573 eran usadas, un 37% máis. Por outra banda, 2.009 tratábase de vivenda libre e os 81 restantes, protexidas.

Por provincias, a compravenda de vivendas na Coruña subiu en febreiro un 30,4%, até 858 casas, mentres que en Lugo duplicouse, con 392 e en Ourense subiu un 43,6%, até 201. Pontevedra rexistrou o menor dos incrementos, cun 22,2%, até 639 vivendas.

En total, en Galicia transmitíronse 9.495 leiras, un 12,7% máis que en febreiro de 2023, das cales 2.358 eran leiras rústicas e 7.137, urbanas. Destas últimas, 3.938 eran vivendas, sendo transmitidas por compravenda 2.090, mentres que 26 foron doazóns; 8, permutas; 1.016, herdanzas, e 798, outro tipo de transmisión.

DATOS NACIONAIS

A nivel nacional, a compravenda de vivendas rexistrou o pasado mes de febreiro un aumento do 5,8% con respecto ao mesmo mes de 2023, até un total de 52.796 operacións, sempre segundo datos do INE. Co avance de febreiro, a compravenda de vivendas pon fin a 13 meses consecutivos de caídas interanuais.

O repunte interanual da compravenda de vivendas en febreiro debeuse, sobre todo, ao incremento das operacións sobre pisos novos, que creceron a dous díxitos. A venda de vivendas usadas tamén aumentou, aínda que a un ritmo máis moderado.

En concreto, a compravenda de vivendas de segunda man subiu un 2,2% interanual en febreiro, até sumar 41.268 operacións, mentres que as transaccións realizadas sobre pisos novos disparáronse un 20,8%, até as 11.528 operacións.

O 92,9% das vivendas transmitidas por compravenda en febreiro foron vivendas libres e o 7,1%, protexidas. En total, a compravenda de vivendas libres avanzou un 6,7% interanual, até as 49.033 operacións, en tanto que a compravenda de vivendas protexidas caeu un 4,7%, até sumar 3.763 transaccións.

En taxa intermensual (febreiro sobre xaneiro), a compravenda de vivendas baixou un 2,9%, mentres que nos dous primeiros meses de 2024 incrementouse un 1,6%, cun avance do 11,8% no caso das vivendas novas e un retroceso do 0,7% no das vivendas usadas.