La compraventa de viviendas crece un 17,1% en julio en Galicia

Archivo - Edificios con viviendas, a 11 de enero de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). La vivienda en España ha aumentado su precio un 3,5% en julio comparado con el mismo mes del año pasado y un 1,2% respecto a junio. El metro cuadrado se sitúa en un - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas creció en julio en Galicia un 17,1% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 2.187 operaciones, según los datos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un mes más, la mayor parte de las viviendas que se compraron fueron de segunda mano (1.505) y del mercado libre (2.138), frente a las nuevas (682) y protegidas (49).

En total, se transmitieron en Galicia durante el séptimo mes del año 3.846 viviendas: mediante esas 2.187 compraventas y a través de 926 herencias, 33 donaciones, tres permutas y 697 operaciones de otro tipo.

En conjunto, hubo 9.247 transmisiones de fincas en julio en la comunidad gallega: 7.071 de estas operaciones se correspondieron con fincas urbanas y 2.176 con fincas rústicas.

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, la compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007.

Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.