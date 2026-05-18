La compraventa de viviendas en Galicia sube un 3,3% en marzo, pese al descenso a nivel nacional

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas subió en marzo en Galicia un 3,3% respecto al mismo mes de 2025, hasta 2.239 operaciones, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

De esta manera, estas cifras contrastan con las contabilizadas a nivel nacional, ya que en el total de España la compraventa de viviendas bajó un 2,2% en el tercer mes de este ejercicio, hasta 61.295 operaciones.

Del total de viviendas vendidas en Galicia, 553 eran nuevas, un 6,4% menos. Sin embargo, las usadas crecieron casi un 7%, hasta 1.686 unidades, empujando la media a positivo.

Además, en su mayoría eran viviendas libres, con 2.195, un 4,4% más, y 44, protegidas, un 32% menos.

Por provincias, la compraventa de viviendas se incrementó en A Coruña algo más de un 9%, hasta 1.116 operaciones. Pontevedra y Ourense también vieron crecer estos datos un 4,9% y un 3,3%, respectivamente, con 686 y 218 unidades. Por su parte, Lugo fue la única que registró un descenso del 21,5%, hasta 219 operaciones.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos, siempre según datos del INE.

Con el descenso registrado en el tercer mes del año, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de retrocesos después de que en enero y febrero bajara un 5% y un 0,5%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en marzo fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron un 10,2% interanual, hasta las 13.057 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,2%, hasta las 48.238 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.500 operaciones, un 1,6% menos que en marzo de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 10,4%, hasta un total de 3.795 transacciones.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), la compraventa de viviendas subió un 2,7% gracias al incremento de las operaciones sobre viviendas usadas, que aumentaron un 5,1%, frente al descenso en un 5,4% de las compraventas de viviendas nuevas.

En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 5,3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,8% sobre viviendas usadas.