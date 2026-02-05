La compraventa de viviendas sube un 14,2% en 2025 en Galicia, hasta 26.815 operaciones

Una oficina de empresa inmobiliaria, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). La compraventa de vivienda creció en noviembre del año pasado un 7,8% con respecto al mismo mes de 2024, según los datos de Transmisión de Derechos de la Propiedad publicados - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de compraventas de vivienda ha registrado un ascenso del 14,2% en 2025 en Galicia, por encima de la media, hasta situar el total en 26.815 operaciones, según la estadística registral inmobiliaria del colegio de los registradores del cuarto trimestre.

La mayor parte de estas compraventas se correspondieron con vivienda usada (19.970), frente a 6.845 nuevas. Mientras, el precio subió un 8,2%, hasta los 1.638 euros por metro cuadrado.

Con respecto al trimestre anterior, fueron un 12,5% más, con 7.260 compraventas en la comunidad gallega: 5.493 usadas (+17,5%) y 1.767 nuevas (-0,7%).

En el conjunto estatal, las operacoines crecieron un 10,7% en 2025 en tasa anual, de modo que superaron las 705.000 operaciones, máximo desde 2008, mientras que el precio medio de la vivienda avanzó un 9,5%, hasta los 2.284 euros por metro cuadrado a lo largo del año, máximo de la serie histórica.

Respecto al trimestre previo, el ascenso en el número de compraventas fue de un 2,2%, hasta las 178.270 operaciones entre octubre y diciembre, el segundo mayor resultado desde el tercer trimestre de 2007, mientras que el precio medio de la vivienda creció un 2,2% en el cuarto trimestre, por lo que cerró con 2.354 euros en diciembre.

Por tipo de vivienda, el número de compraventas de vivienda usada alcanzó el máximo de toda la serie histórica en el último trimestre del año, con 141.450 operaciones (+2,3%), y un acumulado de 556.091 transacciones a lo largo de 2025 (+10,1%), máximo desde 2006. En el caso de la vivienda nueva, se alcanzaron las 36.820 operaciones al cierre del año (+2%), con un acumulado de 149.266 compraventas a lo largo de 2025 (+13,3%).

TODAS LAS CC.AA. CRECEN

En todas las comunidades se produjeron incrementos interanuales, con un especial dinamismo en la Región de Murcia, Extremadura y Castilla y León, con tasas de crecimiento en torno del 18%.

Respecto a los precios medios por tipo de vivienda, la vivienda usada registró un ascensos trimestral del 1,8%, hasta los 2.317 euros por metro cuadrado al cierre del año, y la vivienda nueva se encareció un 3,7%, hasta los 2.500 euros por metro cuadrado, máximos históricos para ambos casos.

"Tenemos un mercado inmobiliario fuerte y dinámico por número de compraventas, en los últimos dos trimestres se ha estancado un poco la compraventas e hipotecas, con una brecha importante entre comunidades autónomas", ha expuesto el vicedecano del Colegio de Registradores, Alfredo Delgado.

MADRID, BALEARES, PAÍS VASCO Y CATALUÑA, LAS MÁS CARAS

Por comunidades autónomas, los precios medios más elevados se han dado en la Comunidad de Madrid, con 4.241 euros por metro cuadrado; Islas Baleares, con 4.101 euros; País Vasco, 3.489 euros, y Cataluña, con 2.779 euros.

Por provincias, los mayores precios en 2025 se han registrado en Madrid (4.241 euros), Baleares (4.101 euros), Guipúzcoa (3.981 euros) y Málaga (3.232 euros). De esta manera, 16 comunidades autónomas y nueve provincias registraron incrementos trimestrales.

Por su parte, el índice de precios de la vivienda de ventas repetidas (IPVVR) --índice que mide la evolución de los precios analizando inmuebles vendidos al menos dos veces-- ha registrado un máximo histórico, con un crecimiento trimestral del 2,6%, lo que sitúa el precio un 29,3% por encima de los niveles máximos de 2007 y es un 110,4% superior al dato de 2014.

NO ES SOSTENIBLE INDEFINIDAMENTE

En el informe elaborado por el Colegio de Registradores se recoge que el incremento de los precios, con avances de dos dígitos durante los seis últimos trimestres, no está provocando una corrección en el mercado desde el punto de vista de la demanda, manteniéndose elevados niveles de actividad en compraventas, pero "genera dudas acerca de su mantenimiento a medio y largo plazo".

"La demanda no es insensible al precio", avisan los registradores, que apuntan que la situación "no es sostenible indefinidamente", en la medida que el incremento de los precios, en un momento dado, provocará una reducción de la actividad inmobiliaria.

HIPOTECAS SOBRE VIVIENDA SUBEN UN 7,2%

El número de hipotecas sobre vivienda constituida en el cuarto trimestre ha sido de 132.385, con un incremento trimestral del 7,2%. Con respecto al total de compraventas de vivienda del trimestre, suponen una proporción del 74,3%. En el acumulado anual se han contabilizado 498.500 hipotecas, un 14,5% más que en el año 2024.

En total, 14 comunidades autónomas han registrado incrementos trimestrales, y 16 de ellas avances anuales: las mayores cuantías fueron en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

El endeudamiento hipotecario por metro cuadrado ha registrado el undécimo incremento trimestral consecutivo (2%), alcanzando un importe medio de 1.763 euros por metro cuadrado. El incremento interanual ha sido del 13,9%, hasta un importe medio de 1.691 euros en 2025.

Los registradores también han indicado que los indicadores de accesibilidad han registrado un nuevo deterioro durante el último trimestre del año, y el porcentaje de la cuota hipotecaria mensual respecto al coste salarial se ha situado en el 33,8%, con un ascenso trimestral de 0,22.

EXTRANJEROS REPRESENTA EL 13,5%

Por su lado, el porcentaje de compras de vivienda por parte de extranjeros ha sido del 13,5%, hasta las 24.200 compras: de ellas, el 57,3% ha sido realizadas por ciudadanos de la Unión Europea, y el 18% de otros países europeos.

Por comunidades autónomas, sin embargo, esta proporción varía significativamente, alcanzándose los mayores porcentajes en Islas Baleares (31,47%), Comunidad Valenciana (27,17%), Canarias (23,12%) y Región de Murcia (20,74%).