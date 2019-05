En Común insta al PSOE a aplicar el "mandato" de las urnas y negocie un "gobierno progresista" con Unidas Podemos

Publicado 29/04/2019 15:22:47 CET

Insisten en que En Común se convierte "en la referencia hegemónica de la izquierda transformadora" y evitan hablar sobre Villares

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los diputados electos de la coalición En Común Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino (A Coruña) y Yolanda Díaz (Pontevedra), han instado al Partido Socialista a aplicar el "mandato" salido de las urnas el pasado domigo que, a su juicio, dibuja la "fotografía" de que la ciudadanía quiere un "gobierno progresista, plural y de coalición" en el que participe Unidas Podemos.

Gómez-Reino y Díaz, que volverán al Congreso como representantes de En Común Unidas Podemos, han comparecido ante los medios este lunes para comentar los resultados de las elecciones generales que sitúan a la coalición de Podemos y Esquerda Unida como tercera fuerza en apoyos en la Comunidad gallega aunque empatada en escaños con Ciudadanos.

En la línea de lo expuesto tras conocerse los resultados en la medianoche del domingo, los diputados electos han insistido en que, tras estas elecciones y con la división de En Marea, En Común se convierte en "la referencia hegemónica de la izquierda transformadora" al haber recabado 13 veces más votos que los logrados por el partido que lidera Luís Villares, que se quedó en 17.726 apoyos y un 1,08% de las papeletas emitidas en Galicia.

Con todo, han evitado comentar los resultados obtenidos por En Marea, la casa común del rupturismo gallego hasta hace poco más de un mes, cuando se escenificó una división que existía 'de facto' en el espacio político desde poco después de las elecciones autonómicas de 2016.

Así las cosas, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, referencias de Esquerda Unida y Podemos Galicia, respectivamente; afirman que En Común continúa contando como "socio preferente" con Anova, formación nacionalista que optó por no presentarse a las generales tras no fructificar las negociaciones para su inclusión en la coalición En Común después de haber rechazado presentarse bajo el paraguas de En Marea.

A pesar de la división, la suma de los apoyos recibidos por los dos proyectos que convivían en En Marea da un resultado de casi 100.000 votos menos que los obtenidos por la confluencia en 2016 y más de 150.000 menos de los que alcanzó seis meses antes en las generales de 2015.

En ambas citas fueron electos como diputados Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz, quienes este lunes han afirmado que desde En Común son "profundamente autocríticos" y conscientes de que Galicia "siempre se pidió unidad", algo que creen que debe darse bajo el proyecto configurado para estas generales y que ellos mismos encabezan.

"ÚNICA ALTERNATIVA AL BIPARTIDISMO"

"En Común es la única alternativa al bipartidismo en Galicia", ha proclamado Antón Gómez-Reino, que afirma que estarán "hombro con hombro" con los 'alcaldes del cambio' en las inminentes elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

No obstante, el ferrolano Jorge Suárez (Ferrol en Común) ha sido el único de los tres regidores de las mareas que se posicionó ante esta cita electoral, en la que respaldó públicamente a En Común Unidas Podemos. De hecho, Suárez siguió la noche electoral desde la sede de campaña de la coalición, en Santiago.

Ni el santiagués Martiño Noriega (Compostela Aberta) ni Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) clarificaron a quién votaron el pasado domingo. Cuestionados sobre su contacto con los alcaldes, Gómez-Reino ha manifestado que hablan "habitualmente" con ellos y les prestarán el apoyo que soliciten "para que el 26 de mayo siga habiendo gobiernos del cambio".

Así las cosas, no temen que pueda producirse un 'efecto contagio' en los ayuntamientos gallegos tras la victoria del Partido Socialista a nivel estatal, ya que creen que se trata de "procesos diferentes", por lo que creen que existe "un buen escenario para ensanchar los gobiernos del cambio".

MENSAJE A CABALLERO Y SÁNCHEZ

"Que no se equivoquen", ha indicado Yolanda Díaz en un mensaje dirigido al Partido Socialista y a sus líderes en España, Pedro Sánchez, y Galicia, Gonzalo Caballero; a los que la ferrolana pide que, además de "escuchar" el "con Rivera no" que coreaban los simpatizantes que se congregaron en Ferraz la noche del domingo, sean conscientes de que "los números no dan" para conformar un gobierno "monocolor".

"Supongo que saben contar. Unidas Podemos es clave para un gobierno de Pedro Sánchez. Cuidado lo que puedan hacer", ha alertado la diputada electa por Pontevedra, que afirma el PSOE "se va a equivocar" si "hace lo contrario de lo que dicen todas las encuestas" y no apuesta por un gobierno de coalición.

Para Yolanda Díaz, es "normal" que "hoy" el PSOE sostenga que su intención es sacar adelante un gobierno "monocolor" y que habrá "muchas presiones" para que así sea.

CAÍDA DE UNIDAS PODEMOS

Por último, Gómez-Reino ha quitado hierro a que Unidas Podemos haya perdido casi 1,4 millones de votos y 31 diputados a nivel estatal y no ve en esto un motivo que reste "legitimidad" a los de Pablo Iglesias para reclamar a Pedro Sánchez su entrada en el Gobierno.

"Los votos legitiman o no la propuesta, y no son pocos votos", ha remarcado el líder de Podemos Galicia, que considera que "la fotografía" de estas elecciones es que existe "otro tiempo político" en el que "la gente quiere fuerzas que sepan llegar a acuerdos".

"Queda mucho para eso, hoy estamos en la casilla de salida", ha contestado Gómez-Reino a la pregunta de si votarán no a una investidura de Pedro Sánchez si el PSOE no incluye a Unidas Podemos en un acuerdo de gobierno.