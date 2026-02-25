La comunidad educativa clama unida para pedir más recursos: "Estamos cansados de promesas, adornos y parches"

Imagen de la manifestación de este miércoles en Vigo. - ADRIAN IRAGO-EUROPA PRESS

VIGO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han manifestado este miércoles en distintas localidades de las Rías Baixas para pedir a la Xunta más recursos para la educación pública: "Estamos cansados de promesas, adornos y parches".

En protestas simultáneas que han comenzado a partir de las 19.30 horas en municipios como Redondela, Cangas, O Porriño, Mos, Ponteareas o Vigo, la comunidad educativa en su conjunto, incluyendo profesores, personal no docente, alumnos y familias, ha exigido mejoras en los centros educativos.

Precisamente una de las más numerosas ha sido la de la ciudad olívica, donde los manifestantes salieron desde el cruce de Vía Norte con Urzaiz tras una pancarta que rezaba: 'A comunidade educativa en loita polo ensino público' (La comunidad educativa en lucha por la enseñanza pública).

A gritos de 'Enseñanza pública y de calidad' o 'La enseñanza es un derecho, no un privilegio', centenares de personas se han quejado de la "falta de medios" tanto en la enseñanza primaria como en secundaria.

"ESTAMOS SOBREPASADOS"

En concreto, la presidenta de la Federación Olívica de Asociaciones de Nais e Pais (Foanpas), Iria Salvande, ha puesto en valor esta convocatoria, que reúne a toda la comunidad educativa, para desmentir el discurso de la Consellería de Educación que considera que "se vive en el mejor de los mundos posible con muchísimo profesorado".

"No es real y aquí estamos para denunciarlo", ha criticado Salvande, al igual que profesoras que se han unido a la protesta al estar "sobrepasados" por las necesidades de diversos recursos que tienen los centros. "Ya estamos cansados de constantes promesas, adornos y parches que no solucionan los problemas que tenemos en las aulas", han apostillado.

Durante la manifestación, que ha contado con el apoyo, entre otros, del portavoz local del BNG, Xabier Pérez Igrexas, los profesionales han denunciado la "situación insostenible" que viven por "falta de personal y de recursos" con incluso problemas en las infraestructuras que no se solucionan.

"Tenemos ratios abusivos que impiden dar una atención digna a la diversidad real en las aulas", añaden, pidiendo también personal de cuidado para alumnos con necesidades especiales.