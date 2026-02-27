Un conato de incendio en un tren estacionado en A Coruña altera los primeros servicios de este viernes

Archivo - Tren de Renfe. Foto de archivo.
Archivo - Tren de Renfe. Foto de archivo. - RENFE - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 12:44
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un conato de incendio registrado la pasada noche en un tren de media distancia (MD) estacionado en A Coruña ha provocado alteraciones en los primeros servicios de la manaña de este este viernes.

   Fuentes de Renfe han trasladado que el conato se registró pasadas las 23.45 horas y que en el tren no había viajeros a bordo.

   Quedó sofocado por personal de la compañía, aunque hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía local y bomberos.

   A raíz del conato, se han visto afectados el primer servicio Avant de la mañana entre A Coruña y Ourense, cuyos viajeros fueron encaminados en un tren AVE.

   También se ha visto afectado la primera conexión Ourense-A Coruña, para la que se estableció un plan alternativo de transporte por carretera para viajeros que partieron de Ourense. Los viajeros con origen Santiago de Compostela ya fueron encaminados en tren.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado