El concejal de Tui investigado por supuesto acoso laboral niega "tajantemente" los hechos ante el juzgado

Juzgados de Tui (Pontevedra). - EUROPA PRESS

TUI (PONTEVEDRA), 5 (EUROPA PRESS)

El concejal de Urbanismo de Tui (Pontevedra), Miguel Méndez, ha comparecido este martes en el tribunal de instancia de la localidad, sección de instrucción, plaza 2, como investigado en un procedimiento por un supuesto acoso laboral, aunque ha negado "tajantemente" los hechos por los que ha sido denunciado.

Según ha podido saber Europa Press, el edil socialista ha respondido a las preguntas que se le han formulado, y ha negado cualquier situación de acoso hacia la funcionaria que lo denunció.

En todo caso, la defensa del concejal ha señalado que "se echa de menos una concreción" sobre los hechos que le atribuyen y se formula denuncia genérica por un supuesto acoso laboral que, ha insistido, Miguel Méndez niega de forma rotunda. Precisamente por eso confía en que pronto haya un archivo del procedimiento.

La instrucción judicial se abrió tras una denuncia interpuesta por una funcionaria del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Tui. Se trata de una trabajadora que ya en 2019 denunció por acoso al entonces regidor, Carlos Vázquez Padín, y a la que era edila de Urbanismo, María Jesús Silva, denuncia que fue archivada.