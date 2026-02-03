Una concejala del BNG y otra del PSOE apoyan al PP para llevar a pleno dos enmiendas a los presupuestos

LUGO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha logrado este martes los apoyos suficientes en la comisión extraordinaria de cuentas del Ayuntamiento de Lugo para sacar adelante tres enmiendas de calado a los presupuestos municipales de 2026 gracias al apoyo de una concejala del BNG y otra del PSOE, que serán debatidas en el pleno extraordinario que se celebrará el viernes a las 10,00 horas.

El PP ha sostenido que, de este modo, introduce mejoras significativas en un documento que, según ha indicado, evidenciaba "la falta de dirección y cohesión del gobierno local".

La sesión se ha saldado con la aprobación unánime, con los votos favorables de PSOE y BNG, de la propuesta para modificar las bases de ejecución presupuestaria y habilitar anticipos de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.

"Esta medida permitirá adelantar parte de las ayudas económicas y aliviar la situación financiera de numerosas asociaciones que, pese a tener correctamente justificadas sus subvenciones, se ven obligadas a asumir gastos por adelantado debido a los retrasos en los pagos municipales", han sostenido los populares.

Asimismo, gracias al respaldo de la concejala del Grupo Municipal del BNG Cristina López Fernández, ha prosperado la enmienda defendida por el PP para aplicar el acuerdo plenario de julio de 2025, que contempla la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la eliminación del impuesto de plusvalía a los propietarios de terrenos afectados por el cambio de calificación urbanística en las áreas de expansión.

Desde el Grupo Popular recuerdan que esta medida afecta a una superficie de más de 15,4 millones de metros cuadrados, en la que existen inmuebles que carecen de licencia directa y de derechos urbanísticos efectivos, pero que, sin embargo, tributan como suelo urbano. Una situación que califican de claramente injusta, ya que impone a los vecinos las cargas fiscales propias del suelo urbano sin reconocerles, a cambio, derechos reales como la posibilidad de construir o desarrollar sus parcelas.

Por otro lado, de nuevo con el apoyo de la concejala del Grupo Municipal del PSOE María Reigosa, ha salido adelante la enmienda para incluir el saneamiento de Fermín Rivera, aprovechando las obras ya previstas. Se trata de una actuación considerada prioritaria y necesaria, que el gobierno local no había incorporado inicialmente en su proyecto presupuestario. Esta concejala ya había votado en el pleno de enero en contra de su partido sobre la misma moción que presentaron los populares sobre este tema, logrando su aprobación.

Para el PP, lo sucedido en esta comisión extraordinaria pone de manifiesto "un ejecutivo municipal sin rumbo claro ni cohesión interna, frente a una oposición que se reivindica como útil y constructiva, capaz de dialogar, sumar consensos y mejorar los presupuestos municipales para el ejercicio 2026".

OTRAS DIEZ PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON TÉCNICAMENTE

Por su parte, el Gobierno local, por medio de su portavoz, Ana González Abelleira, ha informado de que la comisión rechazó diez de las enmiendas presentadas por el PP "al no cumplir con requisitos técnicos básicos que las hacen inadmisibles, tal y como advirtió de forma expresa la Intervención Municipal durante la sesión".

En concreto, las enmiendas números 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49 y 51 explican que no se ajustan a la estructura presupuestaria legalmente establecida en la normativa vigente. Según ha señalado el propio interventor, "presentan deficiencias técnicas y no se adecuan a la normativa, por lo que, de no corregirse su formulación, no pueden incorporarse a un proyecto que debe garantizar el equilibrio exacto entre los 131.946.261,91 euros de ingresos y gastos".

Asimismo, durante la misma comisión se rechazaron dos enmiendas por referirse a cuestiones que ya están recogidas en el propio diseño técnico del Presupuesto. Es el caso de las enmiendas números 41 y 39. En la primera se recoge la dotación de la Relación de Puestos de Trabajo, que quedó sin efecto al estar plenamente cubierta por el contenido del propio presupuesto, que cuenta con su propia partida económica, "destinando cerca del 30 % del gasto total al capital humano del Ayuntamiento".

En cuanto a la enmienda número 39, el proyecto presupuestario destina 17.710.176,08 euros al Capítulo VI, que incluye actuaciones en materia de vivienda. A ello se suma el presupuesto propio de EVISLUSA, que asciende a 394.837,89 euros y se encuentra alineado con las políticas públicas municipales en este ámbito. "En consecuencia, la propuesta ya está reflejada en la planificación económica del ejercicio", dicen.

Finalmente, solo tres propuestas irán a Pleno. Tal y como señaló la concejala socialista, "si bien todas ellas ya están contempladas en el proyecto de presupuestos, el Ejecutivo municipal mostró su voluntad de someterlas a debate en el pleno previsto para el próximo viernes". En este contexto, la portavoz municipal, Ana González Abelleira, reiteró la disposición del Gobierno a sumar apoyos en torno a su propuesta.

"Este proyecto para 2026 no es solo una continuación, sino un refuerzo de nuestra identidad. Es un presupuesto para una ciudad que no deja a nadie atrás, que invierte en su futuro y que cree en lo público como la mejor garantía de libertad e igualdad. Por todo ello, solicitamos el voto favorable a esta propuesta", concluyó González Abelleira.