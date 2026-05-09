La concejala Teresa Varela abandona Compromiso por Lalín y pasa a los no adscritos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala Teresa Varela ha anunciado que abandona las filas de Compromiso por Lalín. Continuará en la oposición desde el grupo de los no adscritos.

Esta decisión, que ha hecho pública en un comunicado, deja a la formación liderada por Rafa Cuíña con tan solo tres ediles, los mismos de los que dispone el PSOE.

Consultado por Europa Press, Cuiña ha expresado el máximo respeto por la decisión de Varela y le ha agradecido el trabajo desempeñado durante estos años.

Ha apuntado además que el resto de la formación continuará adelante. "Tenemos muy clara la hoja de ruta", ha aseverado.

TERESA VARELA: "NO COMPARTO EL GIRO POLÍTICO"

Y es que Varela esgrime en el comunicado que su decisión se debe a "poder mantener la coherencia de lo que defendí ante mis vecinos durante la campaña electoral". "No comparto el giro político que desdibuja nuestra identidad de grupo", afirma.

Con todo, remarca que la decisión es "estrictamente política y en ningún caso personal" y muestra su gratitud hacia Cuiña y sus compañeros de grupo. "Su calidad humana es reseñable y debe ser subrayada", insiste.

"Soy contraria a sobrecargar el ayuntamiento de inmuebles, que no solo hay que adquirirlos, hay que mantenerlos, pagar los suministros y dotarlos de personal (...). Creo en una administración de los recursos públicos basada en la prudencia. Soy plenamente consciente de que en momentos determinados hay que recurrir al endeudamiento para invertir en el pueblo, pero hay que hacerlo con sentidiño", explica, insistiendo en que discrepancia no es "personal", sino con el modelo de gestión del actual gobierno.

Por ello, recuerda que rompió la disciplina de voto del partido para votar en contra de uno de los puntos -referidos a la problemática que explica en el comunicado- de los presupuestos para 2026.

En esta línea, se muestra en contra de aumentar la carga impositiva y apunta que el Ayuntamiento debe ser un "apoyo" y no una "carga adicional" para las familias.

"Siendo honesta, clara y transparente, a un año vista de los próximos comicios municipales, va a ser para mí un tiempo de reflexión personal. Tengo que valorar con calma si quiero seguir en política, dando un paso al frente, o si por el contrario llegó el momento de abandonar y seguir con mi actividad privada", apunta.