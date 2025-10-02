'Concellos pola gratuidade' piden a Puente una reunión para que liberalice el tramo Padrón-Santiago de la AP-9

Los alcaldes de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, Ribeira y A Pobra de Caramiñal en rueda de prensa - 'CONCELLOS POLA GRATUIDADE'

Recuerdan la "deuda histórica" del Estado con Galicia por la "prórroga ilegal" de esta infraestructura

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, Ribeira y A Pobra do Caramiñal, impulsores del manifiesto por la liberalización de la AP-9 'Concellos pola gratuidade', han pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión para trasladarle la "vital importancia" de la gratuidad del tramo de esta infraestructura, que une los municipios de Padrón y Santiago.

En una rueda de prensa en la que han participando los alcaldes de todas estas localidades de la provincia de A Coruña, se han referido a la "deuda histórica" del Estado con Galicia, generada con la prórroga que califican de "ilegal" de la concesión de la AP-9 hasta el año 2048 por parte del gobierno de José María Aznar.

Dicho esto, si bien han valorado los esfuerzos del Gobierno con la implantación del plan de bonificaciones, han considerado que estas medidas son "insuficientes". "Nuestros vecinos no pueden seguir pagando los errores de gobiernos pasados", han denunciado los regidores.

La plataforma considera que está en manos del Gobierno ser recordado como el que "liberó a Galicia de la carga de los peajes o como el que desperdició una oportunidad histórica para transformar la movilidad de los gallegos". "El clamor social y los procesos abiertos contra la prórroga ilegal, llevados a instancias europeas, apuntan hacia la gratuidad de la AP-9", apunta.

Tras recordar que el "clamor social" y los "procesos abiertos contra la prórroga ilegal", llevados a instancias europeas, "apuntan hacia la ilegalidad de la AP-9", los municipios firmantes del manifiesto del 25 de febrero reclaman una AP-9 gratuita de Ferrol a Tui, pero al mismo tiempo denuncian un "agravio comparativo" del área de Santiago con respecto a las áreas norte y sur de Galicia.

Así, llaman la atención sobre el hecho de que la AP-9 cuente con una longitud total de 219 kilómetros, de los que 50.9 son sin coste directo para los usuarios: 36,7 gratuitos y 14,2 con peaje en sombra, asumida por el Estado.

Según indican, solo 7,7, el 15,13% corresponden a la circunvalación de Santiago, la capital de Galicia y centro clave para miles de personas en materia de movilidad, educación, sanidad, laboral, administrativa e institucional. Frente a ello, indican que el área de Vigo acumula más de 16,7 kilómetros gratuitos.

IMPORTANCIA DEL TRAMO PADRÓN-SANTIAGO

Los regidores apuntan que los 18 kilómetros del tramo Padrón-Santiago son fundamentales para mejorar la movilidad del área de Santiago, el Barbanza y en el norte de la provincia de Pontevedra.

Además, señalan que esta es la única conexión directa y de alta capacidad entre el Barbanza y la capital gallega.

Así, indican que su liberalización permitiría una conexión gratuita y continua desde la AG11 (autovía del Barbanza) hasta Santiago, sin interrupción por peajes, beneficiando también al norte de la provincia de Pontevedra.

También apuntan que permitiría desviar el tráfico pesado y particular de núcleos urbanos como Padrón o O Milladoiro, mejorando la movilidad en la N-550.