La concesionaria de la AP-9 gana 45,93 millones de euros en el primer semestre, un 3,05% más

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Autopistas del Atlántico, concesionaria de la AP-9, ganó 45,93 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone un 3,05% más respecto al mismo periodo del año anterior, según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, la compañía destaca que registró en el primer semestre de 2026 un total de 61 millones de viajes y que el tráfico medio de la autopista contabiliza 26.833 vehículos de intensidad media diaria, un 3,15% más que en el mismo periodo de 2025.