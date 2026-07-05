Concluirán en los próximos días los trabajos de retirada de material arrastrado por la riada en Viana do Bolo

Trabajos de retirada de residuos en el puente de Pradocabalos - XUNTA

OURENSE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta avanza en la recta final de los trabajos de retirada del material arrastrado por las lluvias en el puente de la carretera OU-533, en Pradocabalos, Viana do Bolo (Ourense). La infraestructura pasó momentos críticos por la presión ejercida por los escombros durante la riada.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, los trabajos de retirada de los arrastres ya se han completado en uno de los lados del pontón y finalizarán en el otro durante los próximos días.

Para realizarlos, el personal emplea maquinaria pesada, como retroexcavadoras de cadenas de 30 toneladas con cuchara de carga y gancho para separar troncos y maleza; una retroexcavadora de neumáticos de 12 toneladas con cuchara de carga y gancho para trabajar en la zona de acopio.

Además, también se utilizan tres camiones dúmper y dos cabezas tractoras para la carga y el traslado de los materiales arrastrados hasta la zona de acopio.

El puente fue una de las infraestructuras más afectadas por las riadas que azotaron Viana do Bolo. El propio alcalde, Germán García-Ávila, explicaba en su día a los medios que hubo preocupación por su posible derrumbe ante la presión ejercida por los escombros. Finalmente, se pudo evitar gracias a las tareas de retirada y limpieza efectuadas en él.