Condena unánime del Parlamento contra el ataque a un centro de menores migrantes en Monforte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha condenado, por unanimidad, el ataque con cócteles molotov contra un futuro centro de menores migrantes en Monforte de Lemos (Lugo).

Este acuerdo ha salido adelante a través de una autoenmienda del PPdeG a una proposición no de ley. Muestra el rechazo a "cualquier acción de violencia, vandalismo o intimidación contra personas, entidades o administraciones que, como la Xunta, trabajan para garantizar integración y bienestar" de estos menores.

El debate de esta iniciativa se produjo en la tarde del pasado martes, si bien ha sido votada este miércoles. La diputada popular Raquel Arias afirmó que lo sucedido en Monforte "es intolerable" y ha exigido a las portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que "retire sus palabras con las que acusó al PP y al presidente de la Xunta de promover discursos de odio" --la líder nacionalista culpó al "discurso racista" de Alfonso Rueda del atentado--.

También criticó el martes la "imposición" del Gobierno central de 317 menores migrantes a Galicia, por lo que asegura que "no queda más remedio que hacer centros más grandes a estos menores". Se quejaba Arias de que acoger a los menores "va a costar a todos los gallegos 30 millones cada año", "sin ninguna ayuda del Gobierno central".

Mientras, Ariadna Fernández (BNG) mostró el "rechazo total" al ataque racista y xenófobo de Monforte, que "es una indecencia". La diputada nacionalista responsabiliza a la Xunta de "crear un gueto" en Monforte porque "están siguiendo el delirio político a su líder en Madrid".

El resto de los puntos, que ha sacado adelante el PP en solitario, insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para reclamar que dote a las comunidades de la financiación necesaria para "mantener" a los menores migrantes "distribuidos" por el territorio. También pide al Ejecutivo central "abandonar la política de imposición".

Paralelamente, el PSdeG ha presentado una iniciativa en la que ha reclamado este miércoles presentar en un plazo de dos meses un informe sobre la situación de los centros de menores, así como promover un programa de sensibilización de acogida y un informe sobre los fondos que destina el Gobierno central para menores no acompañados. Esta propuesta ha sido denegada por los populares.

Al respecto, la diputada socialista Silvia Longueira ha pedido tener "las manos y mente abiertas para acogerlos sin ningún tipo de resquemor" de cara evitar "casos dramáticos como el de Monforte". "Estamos a tiempo de pararlo", opina.