Condenado a 11 años de prisión por agredir sexualmente a una clienta con discapacidad en A Pobra de San Xiao (Lugo)

LUGO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 11 años y tres meses de prisión a un hombre por un delito continuado de agresión sexual cometido contra una clienta suya con discapacidad en A Pobra de San Xiao.

La sentencia considera acreditado que el acusado aprovechó la situación de vulnerabilidad de la víctima para someterla a diversos actos de carácter sexual entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

Los hechos se produjeron en el establecimiento comercial que regentaba el condenado, al que la mujer, con una discapacidad reconocida del 65%, acudía habitualmente como clienta. Según recoge la resolución judicial, el procesado realizó múltiples llamadas telefónicas para que la denunciante acudiese a la tienda y, una vez allí, llevó a cabo distintas agresiones sexuales, llegando a violarla, pese a la oposición manifestada por la víctima en numerosas ocasiones.

El tribunal considera plenamente creíble el relato de la mujer, destacando que está corroborado tanto por las declaraciones de los testigos como por los informes periciales incorporados a la causa. Además, la Audiencia resalta la existencia de las numerosas llamadas efectuadas por el acusado para lograr que la denunciante acudiese a su negocio.

"La razón que expone es totalmente ilógica e increíble, pues decir que la llamaba para que le dejase en paz es totalmente absurdo, porque bien podría decírselo cuando acudía a la tienda, sin que tengan justificación esas llamadas reiteradas", matiza la sentencia.

Junto a la pena de prisión, la sentencia impone al condenado el pago de una indemnización de 30.000 euros a la víctima por los daños morales sufridos. También le prohíbe acercarse o comunicarse con ella durante un periodo de 15 años.

La sala absuelve, por el contrario, al acusado del delito leve de amenazas por el que también había sido juzgado.

INTENTÓ ALEGAR QUE ERA L AMUJER QUIEN LE LLAMABA

Durante la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Lugo, el hombre negó los hechos y aseguró que nunca había mantenido relaciones sexuales con la denunciante. Según su versión, era la mujer quien lo acosaba y las llamadas telefónicas realizadas tenían como único objetivo pedirle que dejara de insistir. La víctima prestó declaración mediante prueba preconstituida y a puerta cerrada para preservar su intimidad.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 13 años de prisión por un delito de violación continuada, además de otras medidas accesorias. Finalmente, la Audiencia Provincial concluye que existían pruebas suficientes para condenar al acusado por agresión sexual continuada, dictando una pena de once años y tres meses de cárcel.