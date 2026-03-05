Condenado a 4 años de cárcel por estafar 160.000 euros a través de Facebook a una mujer en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense celebra el juicio contra un hombre acusado de estafar a una mujer a la que conoció por Facebook - EUROPAPRESS

OURENSE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a cuatro años de prisión al hombre acusado de estafar cerca de 160.000 euros a una mujer a la que conoció a través de la red social Facebook y con la que mantuvo posteriormente una relación sentimental.

Tal y como se recoge en la sentencia, el condenado deberá abonar una indemnización por los 160.000 euros y 4.000 euros más por daños morales. Asimismo, deberá pagar una multa a razón de 8 euros diarios durante 10 meses, así como las costas procesales de ambas partes.

En concreto, la Sala ha considerado que el relato de la víctima durante el juicio celebrado el pasado miércoles es "plenamente fiable" y "responde a la realidad", al alegar que este es "persistente en el tiempo" y "sin contradicciones esenciales"

En este sentido, el Tribunal ha señalado que las declaraciones de la denunciante "no están afectadas de causa alguna de incredibilidad subjetiva que las pueda enturbiar", rechazando así la narrativa del acusado, que alegaba que esta había actuado "por despecho". "Se excluye cualquier ánimo de venganza o resentimiento que el acusado trata de introducir en su declaración", han señalado los magistrados.

Asimismo, la Sala ha recalcado que las manifestaciones de la mujer "se ve reforzada" por los demás elementos probatorios, incluyendo entre ellos los reconocimientos de deuda realizados por el propio inculpado, así como los mensajes intercambiados entre ambos a través de Facebook y WhatsApp.

LOS HECHOS PROBADOS

En concreto, tal y como expone la resolución judicial, el acusado --que ya había sido condenado por un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documento público a dos años de cárcel-- en una fecha no determinada del año 2020 contactó con la víctima a través de Facebook, iniciando con esta conversación.

Con el transcurso del tiempo, se generó entre ambos un "clima de confianza" que se acabó traduciendo en una relación sentimental. Durante las conversaciones, el acusado se hizo pasar por protésico dental y socio de una clínica odontológica en Ponferrada, alardeando además de ser una "persona de contactos y amistades en todo el mundo".

Así, cuando se ganó la confianza de la denunciante, le ofreció ser parte de la clínica repartiendo al 50% entre ambos su participación, "con la promesa de importantes beneficios y reparto de dividendos", llegando incluso a elaborar un documento en el que se acreditaba dicha cesión, todo ello "a cambio de adelantos en efectivo".

Según se desgrana en la sentencia, el acusado alegaba "variadas disculpas" para solicitar los adelantos, entre ellas, pagos a la gestoría, problemas judiciales, o incluso enfermedades, alcanzando el total de 160.000 euros. El acusado llegó incluso a poner en contacto con la propia víctima a personas no identificadas para "dotar de aparente realidad sus disculpas".

En esta línea, el condenado suscribió varios documentos en los que asumía que las deudas contraídas con la denunciante le serían abonadas en distintos plazos. El primero de ellos el 21 de marzo dde 2022, con una cantidad de 57.000 euros, el segundo el 19 de mayo de ese mismo años, con un total de 60.000 euros, y finalmente el 1 de septiembre del 2022, en el que reconocía adeudar a la víctima la suma de 160.000 euros, que serían abonadas en 48 horas, o con fecha límite el día 12 del mismo mes y año.

Sin embargo, la situación se prolongó hasta el año 2023, en el que la denunciante, careciendo ya de poder económico --llegando a alegar en juicio que su familia se encontraba en bancarrota--, explicó a su hijo y a su marido los hechos, interponiendo finalmente una denuncia el 27 de febrero de 2023.