Condenan al Sergas a indemnizar con 158.000 euros a la familia de un paciente que murió tras una cirugía

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado una sentencia que condena al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar con 158.000 euros a la familia de un paciente que murió un día después de que le practicasen una intervención quirúrgica en el Hospital Álvaro Cunqueiro en abril de 2022.

La sentencia de noviembre de 2025 del TSXG, publicada por el Consejo General del Poder Judicial y adelantada por 'Faro de Vigo', avala de esta forma la decisión tomada en marzo por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vigo, que concluyó que hubo una "mala praxis con resultado desproporcionado".

Este estimó en primera instancia el recurso interpuesto contra una resolución de la Consellería de Sanidade, que denegó la reclamación sobre responsabilidad patrimonial solicitada. La cuantía de la indemnización ratificada ahora por el TSXG, al que cabe interponer recurso de casación, se sitúa en 50.000 euros para su viuda y 36.000 euros para cada uno de sus hijos.

Los motivos de la reclamación inicial estaban relacionados con el sometimiento del paciente a una toracocentesis diagnóstica evacuadora en busca de líquido pleural para el tratamiento de una coagulopatía que padecía. Durante la cirugía del 22 de abril, según el relato de la acusación, sufrió una parada cardiorrespiratoria y fue reanimado y trasladado a la UCI donde le realizaron una radiografía de tórax.

Sus familiares relataban, tal y como recogió el juzgado vigués, que después de una "breve estabilización", se le hizo una prueba donde se evidenció un sangrado activo arterial de probable origen intercostal que, a pesar de todas las maniobras realizadas, terminó derivando en "un 'shock' que le condujo a su fallecimiento" al día siguiente.

VEREDICTO

Ambas resoluciones judiciales ratifican que fue la cirugía la que provocó el 'shock' hemorrágico. "Esta es la única explicación posible para el 'shock' que sufrió el paciente tras la práctica de la toracocentesis", sostenía la primera de las sentencias.

Con todo, el mismo veredicto "atempera" --en palabras del TSXG-- sus pronunciamientos sobre responsabilidad y reconoce que también concurre como concausa el "gravísimo estado de salud" en el que se encontraba el paciente cuando acudió a urgencias.

Por este motivo, la cuantía estimada para la indemnización representa finalmente, "más menos", el porcentaje del 40% al aplicar una correción del 50% en virtud de la esperanza de vida y un 10% adicional por la concurrencia de causas en el fallecimiento.

Así, el TSXG confirma lo dicho por el juzgado vigués y añade que el Sergas, pese a la "protesta por lo excesivo del importe indemnizatorio", no articula una crítica "suficientemente fundada" de los razonamientos de la sentencia.