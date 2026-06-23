Confirmados casos de enfermedad de Newcastle en granjas avícolas de Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia y Cataluña

VALLADOLID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado casos de enfermedad de Newcastle en granjas avícolas de Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia y Cataluña, además de cinco casos en Valladolid.

Concretamente, en Galicia, Andalucía y Asturias, es uno en cada caso; Murcia, dos, y Cataluña, cinco.

Los más recientes son cuatro de Valladolid, confirmados el 19 de junio y localizados en La Pedraja de Portillo, dos de ellos, y en Íscar y en Montemayor de Pililla, los otros dos.

Estos cuatro nuevos casos de enfermedad de Newcastle se suman al confirmado el pasado lunes día 15 en una granja de Aldea de San Miguel, también en la provincia de Valladolid donde se han localizado los casos detectados en la comunidad de Castilla y León.