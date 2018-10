El Consejo Estatal del Pueblo Gitano pide "serenidad" mientras se tramitan denuncias contra Rober Bodegas

Publicado 29/08/2018 13:01:58 CET

Sostiene que personas con discapacidad y víctimas de violencia machista han sufrido las "mismas provocaciones" por parte del humorista

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha lanzado este miércoles 29 de agosto un mensaje de "sosiego" y "serenidad" mientras los organismos competentes estudian la posibilidad de dar trámite a varias denuncias interpuestas por asociaciones del pueblo gitano contra el humorista Rober Bodegas, al que acusan de un delito de odio por su monólogo "racista".

En un comunicado, este órgano colegiado interministerial y consultivo, integrado por una veintena de organizaciones del movimiento asociativo gitano, agradece las "incontables muestras de apoyo" al colectivo contra estos hechos que "perpetúan" estereotipos y "vuelven a convertir en felpudo la honorabilidad del pueblo gitano como minoría étnica para hacer reír".

Concretamente, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el humorista, al que acusan de "incentivar el odio, el racismo y la discriminación, amparándose en la libertad de expresión" y "con intencionalidad de alimentar los falsos mitos" sobre la comunidad gitana.

Las organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano critican que el propio humorista, que ha pedido disculpas en un comunicado y retirado el vídeo, también ha advertido de que ha sido víctima de más de cuatrocientas amenazas de muerte por este vídeo, "sin haber puesto denuncia alguna".

El Consejo recuerda que hay otros colectivos, como el de las personas con discapacidad o las víctimas de violencia de género, entre otros, que "también han sufrido las mismas provocaciones" por parte de Bodegas, "respaldándose en una libertad de expresión que no ha sabido o no ha querido controlar, buscando una notoriedad que sin el apoyo de los medios de comunicación no habría conseguido".