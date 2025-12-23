El consejo de gobierno de la UVigo aprueba finalmente el texto del convenio para la descentralización de Medicina

Imagen del consello de goberno de este martes. - UNIVERSIDADE DE VIGO

VIGO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno de la Universidade de Vigo (UVigo) ha aprobado este martes por asentimiento el texto del convenio entre las consellerías de Sanidade y de Educación y las tres universidades gallegas para la descentralización de la docencia de Medicina.

"Pienso que llegamos a donde podíamos llegar y que se trata de un buen acuerdo para la formación de los estudiantes gallegos de Medicina, sin ninguna duda", ha reivindicado el rector, Manuel Reigosa, quien se ha mostrado convencido de que "habrá más estudiantes que quieran venir a Vigo de los que se puedan admitir".

Según recoge el Diario de la Universidad (DUVI), fueron necesarios meses de "intensas" negociaciones para poder aprobar este acuerdo, en una sesión extraordinaria llevada a cabo esta mañana. Él ha especificado que dicho acuerdo se articula en torno a seis puntos "clave".

El primero se centra en la creación de unidades docentes compartidas con Personal Docente e Investigador (PDI) de las tres universidades, por lo que "Vigo tendrá su propia unidad docente con personal propio y de la Universidade de Santiago y lo mismo ocurrirá en A Coruña".

Como segundo punto clave, Reigosa ha hablado del hecho de contar con un calendario "explícito y rápido" para la descentralización completa de la docencia de los cursos 4º, 5º y 6º, "algo que se había echado en falta en el acuerdo de 2015".

Según este calendario, el curso que viene tendrá que estar descentralizada la docencia práctica de quinto, en el siguiente año toda la docencia de quinto (teórica y práctica) y, después, la de cuarto.

En tercer lugar, el rector ha subrayado que la contratación del PDI se producirá al 50% entre las universidades que participan en la unidad docente y será la Xunta la que se haga cargo del pago de ese profesorado.

Manuel Reigosa ha hablado del resto de los puntos, como el establecimiento de "relaciones claras" entre los hospitales y las tres universidades y la "cláusula de salida", que facilitaría la finalización del acuerdo si se considera que no se están cumpliendo las condiciones pactadas.

ABEL CABALLERO

Pese a este acuerdo aprobado por la UVigo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a exigir este martes una facultad de Medicina para la ciudad. "Esto es imposible de ser discutido", ha reivindicado en un audio enviado a los medios de comunicación.

Según él, solo la Xunta se opone "coaccionando" para que Vigo no tenga ese centro, mientras el PP de Vigo y el BNG están "callados".