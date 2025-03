La conselleira de Medio Ambiente asegura que la sentencia que anula parte de un decreto de la Xunta "no supone nada"

Dice que "en absoluto" afecta a la decisión de Altri y replica al TSXG que "colaborar no quiere decir suplir", por lo que ve "malentendido"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parte de un decreto de la Xunta por "privatizar" de forma parcial procedimientos de evaluación ambiental "ahora mismo aún no supone nada" porque el Gobierno gallego "no había empezado a desarrollarlo".

Así se ha pronunciado la conselleira este jueves, a preguntas de los periodistas sobre esta decisión. En este sentido, ha dicho que cree que "fue un malentendido".

"Porque estas entidades de colaboración las tenemos para urbanismo, para ITV... están desarrolladas en otras comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco, Madrid y Cataluña", ha argumentado.

En esta línea, ha destacado que "en absoluto" afecta a la decisión que finalmente tome la Xunta sobre el proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo), ya que "no tiene nada que ver una cosa con la otra".

Según ha indicado, que el Gobierno gallego "quiera tener entidades de colaboración certificadas no tiene nada que ver con ningún procedimiento". "Ahora mismo no hay ninguna entidad certificada", ha añadido.

De este modo, ha ratificado que el Ejecutivo autonómico presentará recurso pero ha ahondado en que la sentencia "no influye en el trámite de ningún establecimiento que se quiera instalar en el territorio".

Lo que "quiere" la Xunta, ha reiterado, "es ser abierta, tener colaboraciones y ser más ágil". "Vamos a ver lo que acontece en un futuro", ha apuntado Ángeles Vázquez.

Y es que, según ha incidido, "la intención de la Consellería de Medio Ambiente es esa colaboración público-privada", que, ha indicado, "debe estar regulada a través de unas entidades que tienen que estar certificadas y que pueden ser desde colegios hasta centros". "Centros que han de tener un personal especializado para que pueda colaborar con la Xunta en ciertos ámbitos", ha proseguido.

Vázquez ha ahondado en que "la lógica es que la administración tire de ese personal especializado, que en todo caso es una entidad que tiene que estar certificada para que pueda colaborar".

Y ha concluido: "Colaborar no quiere decir suplir, no quiere decir privatizar, no quiere decir que vayan a hacer la parte administrativa. Es simplemente agilizar y por otro lado que no dependamos solo del conocimiento de los funcionarios, sino que muchas veces la universidad, los colegios... van por delante, y nosotros tenemos que ir parejos con todos ellos".