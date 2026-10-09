El conselleiro de Cultura despide a Beiras, a quien ve "referente en la construcción de la Galicia contemporánea"

Velatorio por Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego, a 9 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en representación del Gobierno de Alfonso Rueda, se ha despedido este viernes del histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras, fallecido a los 90 años, destacándolo como un "referente en la construcción de la Galicia contemporánea".

"Deja una huella importante", ha afirmado el responsable autonómico de Cultura, quien acudió a la despedida del nacionalista junto al secretario xeral da Lingua, Valentín García, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

En el Museo do Pobo Galego, donde se celebra el último adiós al político, intelectual y economista, López Campos habló de un día "triste" porque se despide a una persona que fue un referente "en el marco institucional", pero también, para él, "en lo personal".

"Conocí a Beiras hace muchos años y teníamos amigos y personas en común: Carlos Mella, que es uno de los que también se fueron hace poco. La última vez que coincidí, coincidí con los dos. La verdad que son una referencia de la construcción de la Galicia contemporánea", relató, para apostillar: "independientemente de las diferencias ideológicas está la persona".

APRENDIZAJES

López Campos ha asegurado que tiene muy "buenos y gratos" recuerdos de sus conversaciones con Beiras, además de "aprendizajes que intenta poner en el día a día".

"Deja una huella importante en Galicia y, más allá de las diferencias ideológicas, yo creo que nos quedamos todos con la persona", afirmó, para aludir también a su "forma muy singular" de ver la "construcción identitaria de Galicia", aunque reconoció que en esa visión del nacionalista "una parte importante de Galicia se identificaba".

Por consiguiente, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude ha acudido a esta despedida "honrosa y a la altura de lo que el merecía" Xosé Manuel Beiras.

Previamente a su llegada, sobre las 13.30 horas, también se habían acercado al Museo do Pobo Galego el exsecretario xeral del PPdeG y exconselleiro en gobiernos de Manuel Fraga, Xesús Palmou, y el portavoz local del partido en Santiago, Borja Verea, entre otras figuras políticas e institucionales.