El conselleiro de Sanidade reconoce "picos de tensión asistencial" en Urgencias, pero defiende que el sistema "responde"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reconocido este miércoles que los servicios de Urgencias hospitalarios de Galicia sufren "picos de tensión asistencial", pero ha insistido en que el sistema "responde".

El responsable sanitario ha rechazado hablar de "colapso" de las urgencias, como denuncian numerosas asociaciones de pacientes y recoge el comunicado firmado por casi la mayoría de los coordinadores gallegos de estos servicios, y ha insistido en que la presión asistencial "no está siendo mayor" que la registrada en 2022 y 2023.

En declaraciones a los medios este miércoles, Gómez Caamaño ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población gallega, asegurando que "lo que está pasando este año no es en absoluto diferente a lo que pasó años anteriores, ni en número de urgencias atendidas ni en número de ingresos".

Este "pico de tensión" lo achaca a la coincidencia en el tiempo de las huelgas, las festividades navideñas y el impacto en sí de la gripe y de otras enfermedades respiratorias.

Remarca que los planes de contingencia recogidos en el plan de invierno están activados y en aplicación, lo que ha permitido, por ejemplo, habilitar más camas que otros años. "Por tanto, el sistema responde", ha insistido.

Respecto al comunicado de los gerentes de Urgencias, el conselleiro, abierto a "hablar siempre", ha reiterado que la situación actual no dista de la vivida otros años.

Con todo, y en referencia al impacto en Urgencias de la situación de tensión en Atención Primaria, sí ha señalado que el sistema sanitario funciona "en global", con lo que todas las partes tienen responsabilidades y por lo cual "no se pueden descargar las responsabilidades de uno en otros".

"Todos tenemos que funcionar al unísono para conseguir la mayor asistencia sanitaria. Una cosa son las reivindicaciones y otra cosa es cómo cada parte del sistema tiene que funcionar. No creo que haya que comentar cómo funciona una parte en relación a la otra. Para eso estamos nosotros, que somos responsables del funcionamiento del sistema", ha defendido.

"Aquí no estamos para repartir culpas. Aquí estamos para analizar e intentar mejorar. Hay problemas en atención primaria, por eso estamos intentando mejorar las condiciones de los profesionales. Hay problemas en los servicios de Urgencias, de saturación, sí, siempre los ha habido, pero son temas puntuales. Hay que intentar mejorar entre todos. Suficientes problemas tienen los médicos como para ponerse a discutir entre ellos", ha concluido.

PACIENTES Y PROFESIONALES DENUNCIAN "COLAPSO"

Desde principios de esta semana se han sucedido las denuncias de "colapso" en los servicios de Urgencias en varios hospitales gallegos por el impacto de los virus respiratorios en la población gallega, lo que ha obligado a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes.

Concretamente, la Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denunciaba un "colapso grave y sostenido", "una realidad que ya afecta a todo el complejo y que pone de manifiesto la incapacidad de la gerencia y del Sergas para dar respuesta a la demanda asistencial existente".

Comparten el diagnóstico de los coordinadores de los Servizos de Urxencias Hospitalarias de Galicia -- que emitieron un comunicado el domingo -- sobre una situación "que no es un hecho aislado ni puntual, sino la consecuencia directa de una falta estructural de medios y de planificación en el conjunto del sistema, especialmente en Atención Primaria".

Una situación similar ha denunciado la Asociación de Pacientes e Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que alertaba de que durante la tarde de este lunes 38 pacientes calificados como graves estaban "aparcados" en los pasillos de acceso a urgencias, esperando a ser colocados en las zonas de atención que permanecían ocupadas por pacientes con ingreso ya asignado en planta, unos 43.

BROTE GASTROINTESTINAL EN A CORUÑA

En otro orden de cosas, preguntado por el brote de un virus gastrointestinal en el IES Plurilingüe Elviña de A Coruña, el conselleiro ha ratificado que inspección sanitaria investiga lo ocurrido y que todo apunta a algún alimento en mal estado de una máquina expendedora.

Ninguno de los casi 50 jóvenes afectados, atendidos en puntos PAC y consultas telefónicas con síntomas como vómitos, diarrea y fiebre, ha tenido que ser hospitalizado.

La Consellería de Sanidade tuvo constancia del suceso este lunes. Investiga la ocurrido y afirma que la intoxicación se debe a algún producto ingerido entre el 8 y el 9 de enero durante el recreo, cuando los alumnos tienen acceso a la cafetería del centro -- que no tiene comedor --.