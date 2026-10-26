Aprobadas las mejoras retributivas y laborales del personal del Sergas y de residentes en formación

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 26/10/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia destinará 12.699.833 euros para impulsar un conjunto de mejoras retributivas y de condiciones de trabajo de los profesionales del Sergas y del personal residente en formación sanitaria especializada.

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes al acuerdo alcanzado de forma unánime el pasado 19 de octubre entre el departamento sanitario gallego y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno autonómico.

En concreto, para el personal residente en formación, ese acuerdo prevé la creación progresiva de un nuevo concepto retributivo denominado complemento de residencia con efectos desde el 1 de enero del próximo año. Ese complemento llegará a los 120 euros al mes para el personal residente grupo A1 (MIR, PIR...) y se aplicará de forma progresiva: el 1 de enero de 2027, 75 euros/mes; el 1 de enero de 2028 pasará la 100 euros/mes; y el 1 de enero de 2029 quedará fijado en 120 euros/mes.

Respecto al personal residente A2 (enfermero interno residente), la cuantía se aplicará con la siguiente secuencia temporal: 1 de enero de 2027, 56,25 euros/mes; 1 de enero de 2028, 75 euros/mes; y 1 de enero de 2029, 90 euros/mes.

A partir del 1 de enero de 2030 las cuantías se incrementarán en el porcentaje de incremento general que establezcan las sucesivas leyes presupuestarias.

El acuerdo alcanzado también recoge mejoras en la quinta guardia y sucesivas del personal residente A1, con efectos de 1 de junio de este año. Así, el valor/hora del personal residente de primer año será de 21,21 euros/hora; para los de segundo año será de 24,27 euros/hora; para los de tercero de 27,35 euros/hora; y, para el de cuarto y quinto año, de 30,26 euros/hora.

Asimismo, el acuerdo establece mejoras en el descanso compensatorio de la guardia del viernes para el personal de los hospitales. De este modo, los profesionales de las categorías con un régimen de guardias de presencia física de 17 y/o 24 horas en los servicios hospitalarios disfrutarán de un descanso compensatorio de la guardia del viernes nos 15 días siguientes a su realización.

En aquellos servicios en los que se pueda ver comprometida la actividad asistencial por ser de difícil cobertura, se podrá diferir la libranza del modo que se acuerde previamente entre el profesional y la gerencia del área sanitaria.

Esta medida se aplicará a las guardias realizadas desde el viernes 4 de septiembre de este año.

Además, el personal residente en formación sanitaria especializada con un régimen de guardias de presencia física de 17 y/o 24 horas también disfrutará de un descanso compensatorio de la guardia del viernes en los 15 días siguientes a su realización, preferentemente en la primera jornada hábil siguiente.

Excepcionalmente, cuando las necesidades docentes o formativas así lo aconsejen, podrá diferir la libranza del modo que se acuerde previamente entre el profesional y la gerencia del área sanitaria. Esta medida, como la anterior, se aplicará, asimismo, a las guardias realizadas desde el 4 de septiembre de este año.

Con la aprobación de estas mejoras el Gobierno gallego da cumplimiento al acuerdo de fin de huelga de 8 de mayo alcanzado por el Sergas con las organizaciones sindicales.

OBRAS EN EL ÁLVARO CUNQUEIRO DE VIGO

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha autorizado la inversión de 2.370.594,95 euros en las obras de mejora funcional del Servicio de Urgencias del Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo, con el objetivo de optimizar los circuitos asistenciales e incrementar la capacidad de atención "ante el aumento continuado de la presión asistencial".

Según ha apuntado el presidente de la Xunta, el proyecto prevé la reorganización de diferentes áreas para mejorar el funcionamiento del servicio, facilitar los flujos de pacientes y aprovechar mejor los espacios disponibles.

Las obras se realizarán en la tercera planta del hospital, en el extremo sudoeste, sobre una superficie total de 2.344 metros cuadrados, y abarcarán seis campos de actuación.

Una de las intervenciones será la reorganización de la zona de triaje, con la creación de tres nuevas consultas y la separación de las salas de espera general y de postriaje. También se mejorarán y resituarán las consultas de psiquiatría y su correspondiente zona de espera.

El proyecto también incluye la creación de una zona de semicríticos dotada con cuatro puestos en el área de reanimación (REA). También se prevé la reorganización de las consultas de COTO (cirugía, oftalmología, traumatología y otorrinolaringología), entre otras especialidades, para ampliar el número de consultas y habilitar una sala de espera de mayor capacidad.

Otra de las actuaciones será la transformación de espacios existentes para crear seis nuevos boxes de atención y un control de enfermería, además de un espacio de trabajo médico. Además, se habilitará un área que podrá funcionar como segunda fase de urgencias en situaciones de elevada demanda, con capacidad para nueve boxes adicionales y un aseo.

Finalmente, las obras permitirán mejorar las áreas de admisión e información, reforzar la confidencialidad en la atención y habilitar un nuevo acceso de vehículos a la zona de urgencias pediátricas, facilitando la llegada de ambulancias y de vehículos particulares con pacientes.