El Consello da Cultura Galega lanza 'Seteventos', pódcast que explora la "conexión de Galicia con el mundo"

Gabri Fuentes, Rosario Álvarez, Manuel Gago e David Gesteira en la rueda de presentación del podcast 'Seteventos'. - TERE NAVARRO/CCG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Cultura Galega (CCG) ha lanzado 'Seteventos', su nuevo pódcast que aborda las interacciones entre Galicia y otros países, culturas o dinámicas históricas a través de una propuesta que explora la "centralidad" y expone la "conexión" del territorio gallego con el mundo.

El material se ha dado a conocer este martes en la sede de la institución, en Santiago, durante una rueda de prensa a la que han asistido la presidenta del CCG, Rosario Álvarez, el coordinador del Área de Produción de Contidos e Difusión de la entidad, Manuel Gago, y los autores del pódcast, el periodista Gabri Fuentes y el historiador David Gesteira.

Por su parte, la presidenta de la entidad ha explicado que el proyecto se propone a difundir "una serie de elementos" ya presentes en el fondo cultural de Galicia y que, en este caso, han sido recabados en 'Seteventos'. Los siete episodios ya están disponibles en Ágora, la plataforma de podcast de CCG, así como en las principales plataformas: iVoox, Spotify y YouTube.

"Una de las tareas constantes (del CCG) es colocar Galicia en el centro del mundo, un país que irradia cultura desde su posición atlántica", ha resumido Álvarez.

En este sentido, los episodios de 'Seteventos' se bautizaron con los nombres tradicionales de la meteorología popular y marina gallega para los vientos, según su dirección de origen: Nortada, Vendaval, Soán, Poñente, Nordés, Levante y Ábrego. Además, las entregas cuentan cuentan con ilustraciones de Andrea López.

Asimismo, Gabri Fuentes ha señalado que el proyecto tiene el "objetivo claro" de abrir "pequeñas ventanas" al "vastísimo océano" de contenidos con los que cuenta el CCG. "En cada episodio hablamos precisamente de este viento que se nos viene de una zona del mundo", ha explicado.

RESUMIR EL MUNDO EN 30-40 MINUTOS

En cualquier caso, Fuentes incide en que la producción acaba "cayendo en una contradicción" al proponerse hacer un resumen de la relación de Galicia con varios países en 30-40 minutos, que es lo que dura cada episodio. Aun así, el periodista subraya que en el proyecto no se renuncia a la idea del "contenido lento" ya que, según ha valorado, "no todo tiene que ser estímulos rápidos".

"Entonces hacemos una criba, intentamos hacer una pequeña selección de lo que consideramos las cosas más curiosas o más destacadas que sirvan para estimular la curiosidad de la gente que escucha", ha detallado.

A su vez, el historiador David Gesteira ha destacado que lo que han pretendido con 'Seteventos' es "partir de lo particular, de lo local y de lo curioso", para construir "un relato de Galicia en la universalidad".

"A partir de ánforas que llegaban cargadas de riquezas --también de vino palestino--, podemos saber con precisión que la zona de Vigo contaba con un puerto de referencia para el comercio mediterráneo en los siglos VI y VII", ha ejemplificado.

LOS SIETE VIENTOS

El primer episodio, Nortada, aborda las conexiones de Galicia con Irlanda y Bretaña, explorando las corrientes culturales e históricas que llegan del norte. El segundo, Vendaval, trae la esencia de Portugal, profundizando en las relaciones de proximidad e intercambio con el país vecino.

En el tercer episodio, Soán, la mirada se amplía hacia Madrid, mientras que el cuarto episodio, Poñente, abre el horizonte transatlántico hacia México, Cuba, Estados Unidos y Panamá, espacios clave de la diáspora gallega.

En el quinto episodio, Nordés, se abordan las influencias europeas. El recorrido continúa con Levante, dedicado a las relaciones con el Mediterráneo y Asia, y cierra con Ábrego, que mira hacia el sur, a Argentina y Uruguay.

Más de una docena de nombres participaron en el proyecto, entre ellos Ana Boullón, Xosé Manoel Núñez Seixas, Rebeca Blanco-Rotea y Javier Serrano Alonso, entre otros.