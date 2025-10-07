El Consello da Cultura Galega y la Valedora do Pobo exploran la discriminación interseccional que afrontan las mujeres

Una discriminación que va más allá del género y que confluye con otras causas motivadas por su etnia, clase social, orientación sexual o discapacidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Cultura Galega (CCG) y la Valedora do Pobo organizan este martes unas jornadas en las que se debatirá sobre la discriminación a la que deben hacer frente algunas mujeres más allá del género y que confluye con otras causas motivadas por su etnia, clase social, orientación sexual o discapacidad, entre otras.

Tal y como ha explicado la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, "las mujeres son discriminadas en todo el mundo por el simple hecho de ser mujeres, están sometidas a estos estereotipos que a veces confluyen con otras causas de discriminación por edad, ámbito geográfico y enfermedad".

Así lo ha detallado este martes en la inauguración de estas jornadas, que se están celebrando en la sede del CCG en Santiago, y que contarán con tres mesas protagonizadas por mujeres migrantes, mujeres gitanas y mujeres con discapacidad.

"La discriminación no se manifiesta aisladamente, muchas mujeres deben hacer frente a barreras derivadas de múltiples factores que, combinados con el género, multiplican los obstáculos para ejercer sus derechos", ha señalado el CCG en una nota de prensa.

En este sentido, la secretaria del Consello da Cultura Galega, Elena Vázquez Cendón, ha insistido durante la inauguración en la importancia de la perspectiva interseccional.

En concreto, la perspectiva interseccional analiza cómo los ejes de desigualdad --entre ellos género, raza, clase, orientación sexual o discapacidad-- "se entrelazan y generan formas únicas de vulnerabilidad que no pueden entenderse aislando cada factor".

LAS PROTAGONISTAS

De este modo, la Valedora do Pobo ha aprovechado para agradecer a las mujeres que "van a hablar en primera persona de las diferentes situaciones que les toca vivir, porque no hay nada más empoderante que alguien hable en primera persona".

Así, la primera mesa estará centrada en mujeres migrantes y correrá a cargo de la directora del Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos del CCG, Carme Adán; que charlará junto a la periodista y escritora Zinthia Álvarez; y la psicóloga especializada en migración Gabriela L. Frias Goytia.

"Las mujeres migrantes sufren a menudo precariedad laboral, segregación ocupacional y dificultades para acceder a una vivienda, salud o a la regularización administrativa", ha subrayado el CCG.

A continuación, será el turno de la mesa dedicada a mujeres gitanas, que moderará una de las becadas por la Valedora do Pobo, Alice Iriondo; y por la técnica de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano en Vigo, Zaida Jiménez.

En este sentido, durante la inauguración se ha recordado que las

mujeres gitanas no solo deben hacer frente a los estereotipos de género, sino también al antigitanismo, "lo que condiciona su acceso a la educación, al empleo y a la participación social".

Finalmente, será el turno de la mesa enfocada en las mujeres con discapacidad, "que enfrentan barreras físicas y comunicativas, agravadas por actitudes capacitistas que limitan su autonomía y las exponen a mayores riesgos de violencia".

En este caso, la mesa correrá a cargo de la presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, María Méndez; y participarán la becada de la Valedora do Pobo Carolina Hervéz; la técnica en Gestión Administrativa y antigua becada Laura Ramallo; la maestra especialista en Educación Infantil y Audición y Lenguaje Rocío Sánchez.