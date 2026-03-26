Constituido el órgano que tramitará la Ley de la AP-9 en el Congreso, que iniciará sus trabajos después de Semana Santa

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ponencia sobre la Ley de la AP-9, el órgano que tramitará la norma en el Congreso, ha quedado constituida en la mañana de este jueves e iniciará sus trabajos después de la Semana Santa. Un paso tras el que PPdeG, PSdeG y BNG han incidido en sus posturas.

De este modo, el PPdeG ha asegurado que logró, tras meses de "reclamaciones y bloqueo por parte del PSOE", la constitución formal de este órgano que, según han denunciado, el PSOE pretendía aplazar hasta después la Pascua.

"El PSOE quería dilatar de nuevo el proceso hasta después de Semana Santa, pero desde el PPdeG insistimos en la celeridad y en la importancia de abordar un calendario de reuniones", apuntan los populares Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja en un comunicado.

El PP recuerda que la proposición de ley orgánica de transferencia a la Comunidad autónoma de Galicia da titularidad y las competencias de la autopista del Atlántico AP-9 emana de la unanimidad del Parlamento de Galicia a la iniciativa, y fue tomada en consideración por el pleno del Congreso en junio de 2024, solo con el voto en contra de Vox.

"A pesar de decretarse su tramitación por el procedimiento de urgencia, el Gobierno, que controla férreamente la Mesa del Congreso impuso un boicot a la tramitación, con 45 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta que, como consecuencia de las presiones del Grupo Parlamentario Popular, se cerró el plazo el 22 del presente año", ha señalado Celso Delgado.

El parlamentario popular ha tachado de "escandaloso y deplorable" que el Grupo Parlamentario Socialista, por indicaciones del Gobierno, registrase ocho enmiendas al articulado, oponiéndose a la transferencia de la titularidad de la AP-9, exponiendo un simple transferencia de competencias sobre administración y explotación y, además, que esta autopista se mantenga dentro de la red de carreteras del Estado.

"Estas enmiendas refrendadas por el ministro Óscar Puente van en la dirección contraria a lo que demanda por unanimidad el Parlamento de Galicia, que es la transferencia a la comunidad autónoma de la titularidad y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y sus funciones y los servicios que hasta lo de ahora ejerce la Administración General del Estado", ha insistido.

Los relatores del Grupo Popular, Celso Delgado, Pedro Puy y Tristana Moraleja han destacado que seguirán impulsando la tramitación de que es una "justa demanda de la sociedad gallega", teniendo como objetivo una autopista AP-9 gallega y libre de peajes.

La constitucuión, conforme ha indicado el PP, se celebró a las 8,30 horas y a ella asistieron los tres relatores del PP, los tres del PSOE, los dos de Sumar y un relator de Juns, PNV y ERC. No estuvieron presentes los de Vox y Bildu.

El diputado Celso Delgado ha indicado que solicitó que, teniendo en cuenta el número de enmiendas registradas, tan solo 11 (tres de Sumar y ocho del PSOE) se debería tener una nueva reunión de la ponencia después de Semana Santa, para organizar y empezar los trabajos.

EL PSOE REIVINDICA QUE LA TRAMITACIÓN AVANZA GRACIAS A ELLOS

Por su parte, la diputada socialista Patricia Otero ha defendido que el procedimiento para el traspaso de la AP-9 a la Administración gallega sigue dando pasos gracias a los socialistas y ha contrapuesto estos pasos adelante con lo que ocurría cuando gobernaba el PP.

"Con Rajoy no se llegó ni siquiera a la toma en consideración de la ley", ha recordado para precisar que la presidenta del Congreso era, por aquel entonces, "una gallega, Ana Pastor, que la bloqueó en dos ocasiones".

La congresista, que también ocupa la secretaría de Transportes en la Ejecutiva del PSdeG, ha destacado que la comisión en la que se está tramitando el procedimiento "tiene presidencia del PSOE", lo que muestra, según ha afirmado, que la transferencia avanza con los socialistas".

Por lo contrario, ha sostenido que el PP "solo la reclama cuando no gobierna", algo que ha calificado como "oportunista y mismo hipócrita".

Patricia Otero ha recordado también que fue un gobierno del PP, el de Aznar, el que amplió la concesión de al autopista hasta el año 2048, en una decisión que "ahora mismo está siendo cuestionada por Bruselas".

EL BNG REIVINDICA SU LABOR PARA DESBLOQUEAR LA TRAMITACIÓN

Además, al respecto, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reafirmado que su compromiso para seguir trabajando y culminar el proceso de la transferencia de la AP-9 a Galicia, avanzado hacia el objetivo de conseguir una "AP-9 gallega y libre de peajes".

Los nacionalistas señalan que "así lo vienen demostrando desde el inicio", utilizando su "fuerza política para desbloquear una tramitación que en varias ocasiones estuvo paralizada".

Prueba de eso, apuntan, "fue la reciente convocatoria para la constitución de la ponencia, realizada esta semana, que fue posible gracias a la presión y a la capacidad de negociación del BNG tras semanas de dilaciones".

Del mismo modo, en el marco de la Ley de movilidad sostenible, el BNG consiguió terminar con los plazos para la presentación de enmiendas, permitiendo avanzar en el procesos.

En esta línea, el BNG subraya que continuará impulsando los trabajos necesarios para hacer efectiva la transferencia de la AP-9, incidiendo en la necesidad de que la ponencia empiece a trabajar ya en el mes de abril, tal y como fue defendido por el diputado nacionalista en su constitución.

Paralelamente, el BNG ha recordado que también trabaja activamente para conseguir la gratuidad de la autopista y que ya en la anterior legislatura consiguió las primeras bonificaciones para personas usuarias, y en esta las amplió hasta 75%.

Asimismo, insiste en que el Gobierno debe abrir la vía para anular la prórroga de la concesión, declarada ilegal por la Comisión Europea.