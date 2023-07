Contas avisa de un alza del gasto de los entes instrumentales de la Xunta en 2021, con más de 20 que no rinden cuentas

Entes instrumentales de la Xunta que no rinden cuentas en 2021

Entes instrumentales de la Xunta que no rinden cuentas en 2021 - CONSELLO DE CONTAS

Apunta a la existencia todavía de más de un centenar de 'chiringuitos', con la "generalización del modelo de agencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consello de Contas avisa de un incremento de gasto, transferencias y subvenciones consignadas en los presupuestos de la Xunta a sus entes instrumentales, los conocidos popularmente como 'chiringuitos', en el año 2021, una cuestión que achaca a la "generalización del modelo de agencia".

En un informe de Contas relativo a los entes instrumentales, se apunta a que el presupuesto inicial se elevó hasta los 2.130,9 millones de euros en 2021, lo que supone cerca de 300 millones más que los 1.737 millones que representaban en 2020 (+22,6%). No obstante, se indica que "los recursos finalmente gestionados" ascendieron a 1.788 millones en 2021.

Y esto se produce pese a que se recoge una bajada a 114 del total de entes instrumentales en 2021, dos menos que los 116 de 2020.

Así, Contas remarca que "el importante volumen de gasto que se gestiona descentalizadamente contrasta con el presupuesto de ingresos fuertemente centralizado, ya que las entidades instrumentales es financian fundamentalmente a través de transferencias internas de la Administración general", con "un escaso nivel de generación de ingresos propios de algunas sociedades públicas".

MÁS DE UNA VEINTENA NO RINDE CUENTAS

Además, el informe de Contas pone el foco acerca de que un total de 22 'chiringuitos' no rinde cuentas en 2021. Llama la atención sobre la Axencia Galega de Servizos Sociais, a pesar del "volumen de recursos que gestiona" y la "relevancia de las políticas que desarrolla".

Entre otros, están los entes que forman parte del sector público y tienen obligación de hacerlo, a pesar de que ninguna administración ostente su control aisladamente: sociedades Meisa y Parque Eólico de Sotavento, así como las fundaciones Sotavento y Aquae Querquennae-Via Nova.

Otro grupo lo conforman las entidades adscritas a las universidades: Sociedade para a Promoción de Iniciativas Empresariais, Fundación Centro de Estudos Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal y Fundación Dieta Atlántica.

Después se encuentran las entidades dependientes o adscritas a la Xunta, igualmente obligadas a rendir cuentas pero que no lo hacen: Fundación para a Investigación, Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez; Fundación Profesor Novoa Santos; Fundación Biomédica Galicia Sur; Fundación Museo do Mar de Galicia; Fundación Rosalía de Castro; Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia; Fundación Galicia América y el Consorcio Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal.

Por su parte, el Consorcio Centro Oncolóxico de Galicia no tiene actividad. En los consorcios también están: Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicación de Xestión Universitaria (Cixug).

Cierra esta lista la Fundación Galicia Saúde y la Fundación Galicia América, a las cuales sus condiciones de no residentes no las exime de rendir cuentas.

INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO 12 AÑOS DESPUÉS

A esto se une que, tras 12 años desde la aprobación de la Lei de Organización e Funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público de Galicia (Lofaxga), la Xunta "aún no puso en marcha el registro de entidades dependientes".

De hecho, Contas recuerda que el pasado abril de 2023 hubo un acuerdo unánime en el Parlamento para instar a la Xuntaa poner de forma inmediata este registro.