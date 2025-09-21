Continúa el operativo de búsqueda del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde e viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Coruña ha informado de que continúa el operativo de búsqueda del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde la tarde de este viernes.

A las 09.00 horas de este domingo el punto de encuentro para continuar con la búsqueda es en la zona del Pazo de Meirás y participan las patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, el servicio cinologico, Policía Local, personal del servicio emergencias, familiares del desaparecido y voluntarios.

Fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros y el hombre, que sufre principios de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa.

El hombre, en el momento de la desaparición, llevaba teléfono móvil, dinero en efectivo y vestía una camiseta a rayas y pantalón vaquero.