Continúa la polémica por las fiestas de A Milagrosa (Lugo): Flor Rubinos renuncia voluntariamente a ser la pregonera

LUGO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Zona Rural del Ayuntamiento de Lugo, Flor Rubinos, ha decidido no ejercer como pregonera de las fiestas del barrio de A Milagrosa tras las polémicas de uno de los actos presentados por la nueva organización, la coronación de reinas y damas.

"La propia concejala ha decidido voluntariamente no ejercer finalmente como pregonera, con el objetivo de evitar que su participación pueda ser usada para introducir una confrontación política en unas fiestas que deben seguir siendo, ante todo, de los vecinos y de su comisión organizadora", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. De esta forma, los encargados de abrir los festejos serán los escritores Jordi Cicely y Marisol Bravos.

Todo ello, después de que este martes la iniciativa fuese criticada por el PSOE y el BNG que recordaron un acuerdo 2016, firmado por todos los partidos políticos en aquel momento, por el que no se iban a subvencionar fiestas que tuvieran este tipo de certámenes y no se participaría en ellas.

Este miércoles, el Ayuntamiento de Lugo ha indicado que no hizo ninguna aportación económica ni contratación relacionada con la organización de las fiestas y ha instado a la oposición a "no convertir en confrontación política lo que no es más que actividad vecinal".

También la comisión de los festejos, encabezada por Miriam Souto, ha defendido que no se trata de un certamen de belleza entre adolescentes, sino que son niñas de entre 5 y 7 años, y también un niño, que soltarán globos y que "no participan en ningún concurso, ni se elige entre ellos".

"Las fiestas son para los niños y queremos que sean los protagonistas por eso hacemos este acto para ellos, que están muy ilusionados", ha añadido, al tiempo que ha recordado que su intención no es generar polémica y que cree que "si supieran en que consiste el acto en realidad, nadie protestaría porque es una actividad para los reyes de la casa, que son los niños".

Asimismo, la organización invitó a todos los partidos a participar en las fiestas y en el evento que se celebrará tras la lectura del pregón e invita a todos los que duden del tipo de celebración que se va a hacer a que pregunten a la organización, "para que ven que no hay nada reprochable en este acto", ha concluido.

UNA ACTIVIDAD "RANCIA"

Por su parte, la diputada del BNG en el Parlamento de Galicia Olalla Rodil ha pedido, este miércoles, la retirada del apoyo de la Xunta a estas fiestas "por respeto a la dignidad de las mujeres y por cumplimiento de la legalidad".

Rodil ha hecho referencia a la ley de igualdad aprobada en 2023, "sin votos en contra", para apoyar esa decisión. "No somos ganado, no somos floreros, no somos objetos, y las niñas todavía menos; tenemos que trasmitir una imagen de igualdad y valores democráticos a las generaciones más jóvenes", destacó.

Por su parte la asociación Agra dos Castros, además de lamentar la falta de agrupaciones tradicionales en el programa de las fiestas, considera que "no es una buena idea" recuperar este tipos de elecciones mi tampoco nombrar pregonero a una concejala. La Plataforma Feminista calificó esa actividad de "trasnochada y rancia" además de "denigrante para las mujeres".