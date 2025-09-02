Continúan los trabajos de extinción del buque Awadi, que arde en el puerto de Ribeira

Preocupa que el buque se hunda y vierta al mar materiales contaminantes, por lo que trabajan en enderezarlo y en vaciarlo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Continúan los trabajos de extinción del buque Awadi, que este lunes comenzó a arder en el puerto de Ribeira, donde está atracado. La tarea más acuciante es conseguir que el barco se mantenga a flote.

Así lo explican los equipos desplazados a la zona, entre los que se encuentran dotaciones de los bomberos de Ribeira y Boiro, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Local, así como efectivos de Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Portos de Galicia.

En la zona están desplegados un remolcador y el buque Mar de Galicia, que tratan de enderezar el barco, ya que lo que más preocupa es su posible hundimiento.

El Awadi alberga miles de litros de combustible, además de otros materiales inflamables, que podrían verterse al mar. Así, además de enderezarlo, los medios desplazados tratan de aligerar la carga del barco.

Además, desde este lunes por la noche ya están preparadas las barreras anticontaminación por si fuera necesaria su utilización.

Esta noche bomberos de turno libre de los parques de Boiro y Ribeira fueron solicitados para dar relevo, dado lo "complicado" de las tareas de extinción. Otros buques de apoyo, como el Ría de Vigo, se encuentran "disponibles" por si fuera necesaria su intervención.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ribeira ha pedido a los vecinos que eviten la zona del puerto comercial "en la medida de lo posible" y que eviten el contacto directo con el humo que desprende el barco, para lo que recomiendan cerrar las ventanas.

MÁS DE 12 HORAS ARDIENDO

El buque Awadi, de 50,75 metros de eslora y 10,32 metros de manga, arde en el puerto de Ribeira desde cerca de las 17.00 horas de la tarde del lunes.

El fuego se originó en la sala de máquinas mientras se realizaban tareas de reparación. Ninguna persoa ha resultado afectada y los esfuerzos se centran únicamente en la extinción del incendio.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió el aviso a las 16.45 horas a través de la llamada de un particular que alertó de la presencia de humo y llamas en la embarcación.