El control de bajas marca el debate: del intento del PP de retocar su propuesta a BNG y PSdeG en busca de disculpas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plan anunciado por el jefe del Ejecutivo, Alfonso Rueda, para reforzar el control ante casos de posible fraude en las bajas laborales ha marcado un Debate sobre el Estado de la Autonomía, el del ecuador de mandato, ajustado, por otra parte, al guión habitual de este tipo de citas políticas y que se ha saldado finalmente con 52 propuestas de resolución aprobadas, una menos que el año pasado, pero algunas unanimidades más --11 frente a las siete de abril de 2025--.

Pese a que a que su decisión de última hora de apoyar una iniciativa del BNG relativa a agilizar un plan de gestión integral del agua evita que los nacionalistas puedan agitar con más intensidad si cabe las acusaciones al PP de 'pasar el rodillo', lo cierto es que el saldo de acuerdos de los populares con el Bloque (uno sobre un texto popular y una propuesta nacionalista apoyada con su redacción original), y con el PSdeG (otros tantos) sigue siendo escaso.

Este viernes, en el cierre del debate, la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, no desaprovechó la oportunidad de lanzar una pulla a un PPdeG con el que es, dijo, "muy difícil" pactar cuando "no se pone de acuerdo ni consigo mismo".

Así, echó en cara a los populares haber retirado una oferta de diálogo en movilidad aduciendo un error. Fuentes del PSdeG apuntan que ellos vivieron una situación similar en una negociación sobre recursos humanos en el sistema sanitario. Por su parte, fuentes populares ven desleal este tipo de acusaciones y señalan que en la premura de las negociaciones se cometen pueden cometer errores que luego se corrigen.

Pese a que la mayor parte de propuestas aprobadas son las registradas por el PPdeG, grupo con mayoría absoluta en la Cámara autonómica, y más de la mitad incluyen alguna mención o exigencia al Gobierno central, un año más ha sido el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, con el que ha habido más aproximación --en total, los populares le apoyaron cinco iniciativas y cerraron con él cuatro transacciones--.

La mayor sintonía la reconoció el propio portavoz del PPdeG en la Cámara, Alberto Pazos, este viernes, "agradecido" con su disponibilidad al diálogo. También Ojea incidió en que se había centrado en las propuestas del PPdeG que le parecían las más "relevantes" al considerar que su mayoría absoluta garantizaba su aprobación.

En todo caso, a Ojea le trasladó Pazos que, en la cita nocturna de este jueves --el representante de D.O. estuvo en el Grupo Popular negociando--, "pudo haber más acuerdos". No citó temáticas concretas, pero tanto PSdeG como el diputado ourensano fueron receptores de una propuesta de negociación de los populares que retocaba la inicialmente registrada pocas horas antes, precisamente, sobre una de los planes 'estrella' anunciados por Rueda: el de control de las bajas.

EL PLAN DE BAJAS, PROTAGONISTA Y DIANA DE CRÍTICAS

En concreto, en su intervención del miércoles y tras recordar que la Xunta ya impulsó un programa de revisión que permitió "controlar casi 130.000 bajas", lo que resultó "en el alta de 30.200 personas que no debían estar en esta situación", el presidente anunció la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", que "son las más frecuentes".

Argumentó que estas unidades servirán "de apoyo" a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y anticipó que también se "reforzará el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta "lo suficientemente justificada", la inspección sanitaria "la va a ratificar y acordar el alta".

Tras el anuncio de Rueda y en la línea de la hoja de ruta habitual de secundar las medidas que plantea su jefe de filas, los populares registraron una propuesta de resolución que, en términos genéricos, instaba a poner en marcha "un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad laboral".

Fue la que se votó este viernes y la que salió adelante con el único voto a favor de los populares (en las votaciones estuvo ausente la parlamentaria Paula Prado por un problema de salud). La oposición --tras cargar contra la medida con dureza en las intervenciones previas-- no solo votó en contra, sino que el PSdeG secundó la propuesta del BNG de exigir a Rueda "una disculpa institucional" con los trabajadores --el PP se opuso, por lo que no fue aprobada--. Ojea se abstuvo en ambas.

Un día antes, el PPdeG, grupo que sustenta al Gobierno y que, en consecuencia, suele revelar sus intenciones, intentó aprovechar las negociaciones para perfilar la medida y ofertó a PSdeG y a Ojea un acuerdo que daba mayor concreción al compromiso del plan de bajas sellado por Rueda e incluso fijaba un plazo de tres meses para llevarlo a cabo.

En todo caso, en el texto que se queda por ahora en el cajón de los populares --aunque la voluntad del Ejecutivo gallego es que se materialice y tiene potestad para hacerlo sin necesidad de una directriz parlamentaria-- , el grupo mayoritario proponía instar a la Xunta a que, en un plazo de tres meses, presentase "un plan integral con el objetivo de disminuir los niveles de absentismo laboral en la comunidad".

Y añadía que debía hacerlo garantizando "el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales a través del diálogo social, poniendo en marcha, como primera medida, la creación de unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para las patologías más prevalentes (salud mental y músculo esqueléticas)".

LA HOJA DE RUTA DE RUEDA

Más allá de la polémica en torno a esta medida, con defensores y detractores también fuera de la Cámara, este nuevo debate de política general ha servido para ratificar una vez más la distancia que se ve en cada sesión plenaria entre el PPdeG y la oposición, con visiones y propuestas para Galicia diametralmente opuestas.

La mayoría absoluta popular sirvió para avalar la hoja de ruta de Rueda para la segunda parte del mandato, que incorpora nuevas medidas en vivienda, que considera "un eje fundamental", y también busca mejoras en sanidad, en el ámbito de la Atención Primaria. Socialistas y nacionalistas, como verbalizaron la líder del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ven sus recetas "caducas" y al presidente, "estancado".

Llevaron sus propias iniciativas vía propuestas de resolución como habilita el reglamento de la Cámara con aras a facilitar el acuerdo entre los grupos, pero este debate se cerró de nuevo con escasa aceptación de los populares, a los que afean "incapacidad de diálogo". Rueda fue claro al anticipar el argumento: "Hay que hablar del programa del PPdeG". Y Pazos le ha secundado este mismo viernes: "El que gobierna es Rueda, aunque les escueza".